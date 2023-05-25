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聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員

【明報專訊】聯想（0992）公布截至3月底第四財季及的全年業績，不論收入及盈利都呈顯著倒退，主要因個人電腦需求疲軟，拖累核心業務出貨量。第四財季純利按年大跌72％至1.14億美元，按季亦跌74％；同期收入按年跌24％至126.35億美元，按季跌17％。

董事長兼首席執行官楊元慶於業績記者會上預期，個人電腦市場將於下半年復蘇，明年可受惠換機潮；至於上季的裁員計劃已完結，承諾今年不裁員。

PC需求弱 拖累核心業務出貨量

聯想昨中午時公布業績，午後跌幅擴大，收報7.24港元，全日跌7.6％。細看各業務表現，上季三大集團溢利按季放緩（見表）。

聯想於上季進行一次過重組及其他費用計提約2.49億美元，合共為每年節省約8.5億美元營運開支。楊元慶表示，重組涉及削減不少於5％的員工，裁員是配合市場變化，將資源集中投放在高需求的雲業務和停止部分手機項目。

全年業績方面，少賺21％至16.08億美元；毛利跌13％至105.01億美元；收入跌14％至619.47億美元。因IDG集團收入按年下滑21％，去年個人電腦持續去庫存促銷，加上大部分時間貨幣兌美元貶值所致；反觀ISG和SSG集團收入保持增長，分別按年升37％和22％。

楊元慶又表示，對個人電腦前景持「樂觀態度」，適逢明年換機潮，儘管目前的個人電腦出貨量較弱，但以聯想內部電腦激活量反映的市場需求，目前個人電腦需求已高於疫情前水平。楊又表示，庫存調整已接尾聲，預計明年個人電腦市場重拾「穩定增長」。

談及內地雲服務減價戰的影響，基礎設施方案集團總裁Kirk Skaugen表示，減價戰對內地雲業務有一定影響，但聯想雲業務佈局全球，海外業務迅速增長，另外聯想ISG業務處於雲供應鏈的頂端，有關影響有限，稱毋須擔心。