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新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%

【明報專訊】新西蘭央行昨宣布加息四分之一厘，將官方現金利率（ORC）上調至5.5厘的14年高位，並預告這利率水平，將會是此輪加息周期的峰值，暗示加息周期告終。市場原預期新西蘭央行對繼續加息持開放態度，其出乎意料預告加息終結，觸發紐元急挫，兌美元昨跌2%，跌至0.6108，是4月底以來低位。紐元兌港元昨跌穿4.8。

在加息方面，新西蘭央行在發達經濟體當中相對激進。此輪加息周期合共加息5.25厘，較美聯儲的加幅還高出0.25厘，也是發達經濟體中，首先釋出結束加息信號的央行。

道明證券駐新加坡的高級亞太利率策略師Prashant Newnaha指出，真正令市場感到意外的是，ORC峰值預測不變，意味新西蘭央行實際上宣布加息「任務完成」，央行顯然是要觀望此前加息的作用，並讓經濟衰退的預期遏抑通脹。

新西蘭央行最新預期，第二至第三季將出現溫和衰退。該央行預告，利率仍將維持峰值，最快明年第三季開始減息，預計隨着需求轉弱及供應改善，通脹預期將繼續回落。

英CPI升8.7% 逾一年最低

新西蘭第一季通脹率按年升幅，意外回落至6.7%，是去年第一季以來最低。該國央行預期，明年第三季通脹率可望回落至1%至3%的目標。

此外，由於能源價格回落，英國4月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至8.7%，是8個月來首次回落至10%以下，也是去年3月以來最低水平，不過升幅仍高於分析師預期的8.2%，預示英倫銀行仍需繼續加息。貨幣市場押注，英倫銀行的利率峰值將在5.5厘左右，目前利率為5.1厘。

（綜合報道）

[國際金融]