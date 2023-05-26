美團首季經調整純利55億 大勝預期

通過直播短視頻等推動消費

美團業績遠勝市場預期，惟昨日績前股價受壓，收市報126元，跌3.37%。

集團核心本地商業分部今年首季收入按年升25.5%至429億元，經營溢利更增長逾倍至94億元，經營利潤率亦提高8.2個百分點至22%，當中餐飲外賣及美團閃購上季收入均按年錄增長。新業務分部方面，收入按年增長30.1%至157億元，經營虧損按年收窄40.5%至50億元，美團買菜今年首季交易額按年增長逾五成。

王興表示，受惠於經濟復蘇及美團持續支持商家線上營運及開設新門店，今年3月起餐飲外賣業務錄得強勁增長，訂單量按年升兩成，4月亦看到每日訂單量呈按月增長趨勢，上月新增門店亦按年升25%。他指出，美團通過直播等形式推動消費，更帶來額外流量和訂單量增長，4月以來低線城市、低頻用戶等需求持續回升，預計第二季外賣業務可實現按年高訂單量增長。

美團提到，隨着今年首季線下消費復蘇，到店業務交易額及收入增速逐月提升，將持續加強內容呈現能力、加強短視頻形式， 並推出「特價團購」等，為消費者帶來者提供深折扣服務。王興表示，近月推出短視頻應用程式，以滿足商家對綜合營銷的需求，3月亦在深圳推出新的營銷工具「神槍手」，整合直播、視頻等形式，銷售折扣產品，料於5月推廣至北京。

到店酒店及旅遊快速增長

到店、酒店及旅遊業務業務方面，王興表示，清明節及五一勞動節期間的實際總交易額（GTV）按年及按季均快速增長，達至去年4月的3倍規模；單計五一勞動節的GTV亦按年增長兩倍以上。他又指出，為提高低線城市的滲透率，美團已降低部分服務類別和低線城市訂閱服務門檻，簡化商家入駐流程，鼓勵更多商家加入平台，使用其線上營銷服務。