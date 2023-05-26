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周杰倫概念股傳6月掛牌 母葉惠美為大股東 巨星傳奇主攻新零售

標籤：新股

【明報專訊】台灣歌手周杰倫概念股巨星傳奇已通過上市聆訊，民銀證券為獨家保薦人。據消息人士透露，巨星傳奇預計下周招股，6月中上市。巨星傳奇的控股股東及創辦人是周杰倫的母親葉惠美，周杰倫則沒有直接持有巨星傳奇股份。

據初步招股文件顯示，巨星傳奇的業務營運包括新零售分部及IP創造、營運分部。新零售業務於去年佔集團收入近七成，當中大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，為配合為低碳水化合物飲食的防彈飲料。集團稱，於2021年，魔胴咖啡按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司，佔市場25.6%。集團披露，無論零售分部還是IP創作、營運均十分倚賴周杰倫，其新零售分部涉及周杰倫或其相關IP近年佔總收入約近五成，而IP創造及營運亦佔約一成。集團指，已與周杰倫經紀公司、周杰倫持股40%的杰威爾音樂及其項目委聘代表Archstone建立長期互利合作關係，亦與杰威爾音樂訂立10年IP授權協議。

集團披露：營運十分倚賴周杰倫

集團過去4年均錄得純利，去年公司擁有人應佔溢利多賺近四成至約6039萬元（人民幣，下同），惟較2020年所賺7806萬元仍有所減少。集團解釋，其純利從2020年回落是由於周遊記1的重大宣傳效應停止及新冠疫情影響導致。

集團擬將集資所得，用於多元化產品組合，計劃於截至2025年推出食品及飲品以及護膚品；在MCN上的品牌知名度並推動產品銷售；創作獨有的明星IP及相關IP內容等。

另外，內地皮膚生物製藥公司科笛集團（Cutia）亦通過上市聆訊，中金為獨家保薦人。科笛上市前獲多名機構投資者支持，包括富途信託持有19%、雲峰基金持有14%、富達基金（香港）持有8%、攜程創始人沈南鵬持12%。

科笛於招股文件中披露，於過去兩年，集團均未有盈利。去年收益增4.6倍至1136.6萬元，惟其研發支出達1.81億元，虧損擴大逾七成至5.56億元。

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