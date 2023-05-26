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標普維持港信用評級AA+ 展望穩定

【明報專訊】標普公布，維持香港長期信用評級「AA+」，即第二高的評級，反映香港人均收入高、財政緩衝穩健、資產負債表強大、債務水平低和擁有可靠的金融機構，並維持評級展望為「穩定」，預期未來兩年香港經濟持續復蘇，財政赤字將大為改善。標普預計，港府今個財政年度赤字佔本港GDP的比例，將從上個年度的6.7%縮小至2.5%，下個年度則進一步下降至0.3%。

預期經濟續復蘇 財赤將改善

標普指出，港府財政政策審慎、收入靈活、本港經濟穩健增長和高資產價格，為政府提供空間承受過去3年大額赤字，而過去財政恢復的紀錄良好，認為它的財政靈活度高於其他政府。標普預期在未來兩至四年，政府收入將受惠於多項新收入措施，不過認為政府開支壓力或仍然較高，包括人口老化帶來的巨大社會福利需求，以及為解決住宅用地短缺而作出的資本支出。標普預期港府在2023年至2026年間將有小額赤字，平均佔GDP的0.7%，總體預算可達平衡。

經濟方面，標普預期香港今年經濟增長將有4.2%，明年增長為3.8%。本港去年底取消新冠相關旅行限制，訪港旅客至今年3月迅速恢復至疫前近一半水平，幫助香港經濟首季增長2.7%。香港開放型和服務業為基礎的經濟，可受惠內地訪港旅客，從去年的低基數反彈。不過全球需求疲弱和融資成本上升，可能會拖累復蘇速度。

標普又指未來三至五年，大灣區發展，和香港與內地在金融和服務業的聯繫，對推動香港經濟發展具有重要意義。香港能否成功利用以上發展，關鍵取決於能否吸引人才回流，並保持作為金融中心和跨國公司區域總部。