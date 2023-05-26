moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia首財季收入創新高 增19%超預期 分析：反映AI競賽領先地位

【明報專訊】人工智能（AI）生成系統的研發，刺激高端晶片需求。繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）在截至4月底的第一財季，收入按季增長19%至71.9億美元，超出分析師預期的65億元，並預計在截至7月底的第二財季，銷售額達110億美元，較分析師預期的72億美元高出超過五成。這將會是該公司歷來最高的季度收入，反映其在人工智能競賽的領先地位。Nvidia早段股價急升29%，至本港時間晚上11時半高見394.8美元創歷來新高，市值急增約2000億美元，總市值約9600億美元，是首家有望問鼎萬億美元市值的晶片商。單是昨早段的市值升幅，已相當於競爭對手超微半導體（AMD）（美：AMD）的市值。

市值急增至約9600億美元

受Nvidia的升勢拉動，與AI相關的晶片製造商及科技巨企股價急升，AMD早段升逾9%。為Nvidia代工的台積電（台：2330；美：TSM），昨在台灣股市升3.4%，並在美市早段升逾10%。積極發展AI的微軟（美：MSFT）早段升逾2%，其對手Alphabet（美：GOOG）亦升逾1%。荷蘭光刻機巨頭ASML（荷：ASML；美：ASML）在美市早段升逾4%。受Nvidia的業績帶動，納指早段升逾1%，但債限談判結果懸而未決之際，道指早段跌200點。

Nvidia用於數據中心運算的AI晶片收入，在第一財季達到42.8億美元。該公司對第二財季的銷售預測，意味其數據中心業務的銷售額將增加1倍。該公司表示，近期銷售增長來自廣泛類別的客戶，包括消費者互聯網公司、雲計算服務供應商及企業客戶等，各行業都急於將生成式AI應用於業務當中。

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，大型數據中心營運商正調整基礎設施，以掌握AI的發展機會，帶來了大量晶片需求。他表示，正大幅增加數據中心全系列產品的供應，包括今年推出的旗艦AI晶片H100，以滿足OpenAI的GPT-4等大型語言模型（LLM）不斷發展的需求。

正大增數據中心全系列產品供應

黃仁勳稱，AI技術應用仍處於起步階段，需針對特定行業量身定製產品。他建立了一些網上服務及軟件工具，協助客戶廣泛採用AI。他形容市場對AI的爆炸性興趣，堪稱「iPhone 時刻」。

Nvidia表示，H100晶片以及基於此前架構開發的A100晶片，銷量都非常強勁。Nvidia財務總監Colette Kress表示，需求激增的趨勢將延續幾個季度，下半年產品供應將大幅增加。摩根士丹利分析師Joseph Moore指出，AI支出激增的情况較預期早得多，升幅前所未見。

部分客戶正憂慮H100晶片短缺。Meta（美：META）前技術顧問主管John Carmack上月指出，一塊H100晶片在eBay的二手價達4萬美元。科技企業訓練AI模型需大量H100等圖形處理器（GPU）協同，並依賴強大的運算能力，才可讓AI模型生成文本及圖像等。

（綜合報道）

[國際金融]