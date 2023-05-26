德GDP連縮兩季 陷技術性衰退

國際貨幣基金組織（IMF）此前亦預計，德國今年GDP下滑0.1%，是表現最差的發達經濟體之一。雖然經濟疲軟，歐洲央行官員昨在德國GDP數據公布後，繼續釋出加息信號。投資者亦繼續押注歐洲央行今年仍會加息兩次，每次0.25厘。

星首季GDP收縮0.4%

此外，新加坡第一季GDP終值，按季收縮0.4%，收縮幅度較初值收窄0.3個百分點。

新加坡貿工部表示，全球經濟疲弱，新加坡今年首季經濟表現受到製造業、批發貿易及金融保險業萎縮的影響，不過該國有信心旅遊業復蘇將推動服務業發展，拉動今年經濟避過衰退。

新加坡貿工部首席經濟學家Yong Yik Wei預計，今年不會出現技術性衰退，但鑑於下行風險和前景疲軟，不能排除今年某些季度出現負增長的可能，但強調這並非基線情境。新加坡政府將今年GDP增長預測，維持在介乎0.5%至2.5%之間。

（綜合報道）

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