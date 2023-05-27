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美PCE通脹按年升4.4% 超預期 市場押注下月加息機率逾五成半 美匯指數債息急升

【明報專訊】美國聯儲局作為通脹首選指標的4月個人消費支出（PCE）物價指數上升4.4%，比市場預測上升4.3%為高；不包括食品和能源的核心PCE指數更增4.7%，較市場預期的4.6%水平強勁。PCE及核心PCE數據，4月份亦分別較3月的4.2%及4.6%為高。物價回落趨勢再現反覆，市場預期聯儲局於6月進一步加息以壓抑通脹的機率大增，美匯指數和美國國債息率應聲急彈。

市場料或避免衰退 美股早段向上

不過，有分析相信PCE通脹反覆再升，加上同於昨日公布的4月耐用品訂單意外上升1.1%遠高於市場預期，反映美國經濟較預期強韌感樂觀，相信經濟有機會避過衰退或迅速走出溫和衰退，加上美國債務上限談判傳出有望解決，美股股指期貨早段向好，道指、標普500指數及科技股納指早段上升約0.7%至0.9%。

數據公布後，芝加哥商品交易所的聯儲局觀察（Fed Watch）最新分析顯示，利率期貨最新反映聯儲局於6月14日FOMC會議加息的可能性已高達57.4%，比數據前顯示的41.2%大升16.2個百分點；一星期前利率期貨市場對6月加息的預期低至不足兩成。

受通脹反覆再升的數據刺激，早前受美國債務上限問題而曾走低的美匯指數曾經由103.9抽上104.3，升近0.4%，而美國10年期國債債券收益率則由約3.78厘瞬間抽升至3.84厘，上升約0.06厘。

10年期國債息抽升至3.84厘

4月PCE物價指數和其核心指數按月升幅均為0.4%，為1月以來最高，亦比花旗預測增0.38%為高。其中貨物和服務物價分別升0.3%和0.4%，能源升0.7%，但食品則略降少於0.1%。

耐用品訂單意外升1.1%

另外，美國4月耐用品訂單意外上升1.1%，至2830億美元，較市場預期回落1%為佳，或進一步降低市場憂慮經濟衰退風險。當中商業投資急升1.4%，反映企業憧憬經濟改善而增加投資，但需留意增加投資會否成為趨勢，抑或只是短暫反彈。如果不計及運輸設備部分，新訂單跌0.2%，因運輸設備連升兩個月，4月增3.7%，至976億美元；至於扣除國防設備，新訂單則回落0.6%。

明報記者