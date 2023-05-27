人幣逼近7.1後反彈 A股跟升

人民銀行昨開出人民幣兌每美元中間價7.076，較周四中間價7.0529元貶值231點子，貶值至去年12月1日以來最低。在岸人民幣早段跌近7.08﹐低見7.0798後低位抽升，最高見7.0454，逾340點子或近0.5%；離岸人民幣早段跌近7.1關後回升，高見7.0558，低位抽升逾400點子。

交易員稱國有銀行沽美元買人幣

彭博引述多名交易員指出，部分大型國有銀行自周二起於在岸人民幣市場趁美元需求上升時沽美元，買人民幣。直至周四，沽美元買人民幣情况更趨顯著。路透社亦引述消息人士稱，中國國有銀行在岸市場出售美元似乎減緩人民幣下跌步伐。中信建投指，隨着採購經理指數（PMI）由弱轉強，內地經濟底部中期已出現，人民幣匯率中期企穩至走強機會較大。

另外，國家外匯管理局公布，於去年末，對外證券投資資產約1.03萬億美元，比2021年末多約5.5%，分佈在前五位的國家/地區是香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，分別為4223億美元、2177億美元、941億美元、721億美元和323億美元，當中分佈在香港的資產比2021年末的4342.5億美元減約2.7%。

上證指全周挫2.2% 11周最大跌幅

內地股市歷經3連跌後昨隨人民幣回穩，上證指數收報3212點，升11點；深證指數收報10,909點，升13點，受惠於人工智能和ChatGPT概念股走強，多隻概念股漲停。全周計，上證指數累挫2.2%，為11周以來最大單周跌幅，深證指數累升約0.5%。長城汽車（2333）發聲明舉報比亞迪（1211）兩款車型涉嫌蒸發污染物排放不達標，兩股昨在內地逆市向下，長汽A股（滬：601633）再跌4.27%，比亞迪A股（深：002594）瀉3.37%。