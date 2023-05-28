憧憬兩黨債限達協議 美股向好 耶倫：6月5日為死線 分析：拖至6月或累及股市

明報記者 周永雄

兩黨周五通宵談判，眾議院議長麥卡錫昨日稱，仍有問題需要解決，但相信可在6月5日最後限期前完成。共和黨眾議員Patrick McHenry指談判仍有很少但棘手問題，暫未知道達成協議時間。即使達成協議，共和黨承諾投票前有72小時讓議員審查法案，或令法案有在限期前不能通過的風險，兩黨或會以短期措施，在審議法案的數天滿足財政部付款需要。

路透社報道，雙方仍在爭議的重點是共和黨要求擴大需參與工作或符合條件，才能獲取聯邦資助的受助人士範圍，雖然可在10年內節省1200億美元開支，但會令近百萬人失去資助。民主黨去年為國稅局增加800億美元經費，以加強向富人和企業徵稅，亦被共和黨反對，稱將增加小企業和中產家庭稅務負擔。

分析：聯儲局或推臨時資產購買計劃

財政部上周五指出，截至本月24日，支付政府支出的特別措施金額僅670億美元，比前一周約920億美元少250億美元，現金餘額降至388億美元，為2017年以來最低。國家經濟委員會主任布雷納德稱，國會需迅速行動，防止違約。美債是金融系統的重要利率參考，一旦違約將引發金融災難，雖然耶倫沒有明示若財政部資金不足，是否會優先支付國債本金和利息，不過投行Piper Sandler報告預計，聯儲局或會如在新冠疫情期間臨時推出資產購買計劃支持市場，涉及「未違約」的美國國債。

美股三大指數上周五全線升

債務問題有進展，加上多隻人工智能股繼續熱炒，納指上周五升2.19%，收報12,975點，見9個月高位；標指升1.3%，收報4205點；道指升1%，收報33,093點。納指上周升2.5%，標指升0.32%，道指則跌0.99%。DWS全球首席投資總監Bjoern Jesch認為，美國債務違約可能性仍極微，但不確定性仍存在，投資者相當謹慎。對美股而言，現價已反映兩黨將會作出一定程度妥協，但若拖延至6月仍未能達成協議，投資者情緒趨緊張而可能沽貨，後市取決於兩黨債務上限的最終解決方案，以及聯儲局利率政策等影響市場的因素。