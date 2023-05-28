市場押注6月美聯儲加息0.25厘機率升至64.2%

27%機率至7月會累加0.5厘

主席鮑威爾在月初議息後記者會上，明示當時「已更接近，甚至可能已到達」利率終點，當時市場普遍預期今輪加息周期很大可能完結，但上周五FedWatch顯示，有27%機率聯儲局至7月會累加0.5厘，到5.5厘至5.75厘區間才見今年高位，只有兩成機率利率保持現時水平。

與政策利率關係較大的美國2年期國債孳息率，上周五一度高見4.643厘的兩個半月新高，收市升0.78%至4.568厘，10年期債息升至3.857厘後，倒跌0.7%報3.795厘收市，仍在3月初以來的高位水平。

美2年期國債息曾見4.643厘

高盛在4月預期聯儲局不會在6月加息，但上周五PCE數據發表後，該行發表報告指通脹數據強於預期，加上聯儲局官員對適當政策路徑的看法範圍廣泛，6月是否加息的機率已經均等。

聯儲局預期3月銀行業問題會收縮信貸市場，會減慢經濟和通脹速度，研究諮詢機構LH Meyer經濟學家Derek Tang認為，若銀行壓力沒有增加而經濟持續增長，聯儲局耐性或會用盡。雖然目前需要更多理據才會令聯儲局在6月不暫停加息，在及後會議再次加息的可能性上升，經濟數據表現愈強，下一次加息則愈有可能是在7月而非9月。