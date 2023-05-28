利差交易帶動 新興市場本幣債跑出

資料來源：金融時報

摩根大通的新興市場本幣公債指標，今年以來回報率達6.8%，而新興市場硬通貨公債回報率僅1.9%。富達國際機構新興市場債券投資組合經理Paul Greer預期，本幣債市跑贏外幣債市的趨勢，將在今年內持續。

美元偏軟 推高本幣債回報

分析師指出，本幣公債脫穎而出，很大程度由於今年美元相對很多高息的發展中國家貨幣走軟，從而推高回報。投資回報提升，很大程度歸功於「利差交易」（carry trade），借入利率較低的貨幣，然後買入並持有較高收益的貨幣資產，藉此賺取利差。

瑞銀新興市場策略主管Manik Narain表示，利差交易是投資者的焦點，由於美聯儲的緊縮周期已進入尾聲，市場對沽空美元有強烈共識。美聯儲主席鮑威爾早前暗示，可能在下月暫停加息。但對於何時開始減息，美聯儲相當審慎。

高盛全球外匯、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi表示，隨着美聯儲暫停加息，這應該會降低利率波動，有利於投資者賺取個別新興市場貨幣的風險溢價。

新興市場息高 本幣資產實際收益率增

部分分析師憂慮，新興市場貨幣難以持續跑贏美元，不過很多市場人士認為，持有本幣債券仍有好處。ABP Invest投資總監Thanos Papasavvas指出，過去數季，新興市場本幣債券與硬通貨債券之間存在明顯差異，而本幣債券的基本面和估值更具吸引力。很多新興市場央行比美聯儲更早啟動加息周期，並有效遏抑了通脹。目前部分新興市場的利率仍維持高位，這提高了持有本幣資產的實際收益率。

以巴西為例，自去年8月以來，基準利率一直為13.75厘，而4月通脹率按年升4.2%。在墨西哥，4月的基準利率為11.25厘，而通脹按年升幅降至6.25%。

新興市場資產吸引力提升之際，市場押注美聯儲今年底將開始減息。Aviva Investors資深投資組合經理Steve Ryder表示，新興經濟體較早進入加息周期，通脹回落，且迹象顯示美國加息周期已經接近見頂，都有利新興市場本幣債券，並看好墨西哥披索公債。

高盛亦看好巴西、匈牙利及墨西哥本幣債券的「利差交易」，但認為南非蘭特（rand）不宜沾手。美國政府本月指摘南非向俄羅斯提供武器後，南非蘭特兌美元見歷史新低。

美銀：新興市場資產持倉仍處低位

美銀則較謹慎，認為投資者對美聯儲減息的預期過於樂觀，並預期美聯儲今年不會減息。美銀全球研究（BofA Global Research）新興市場跨資產策略主管David Hauner表示，投資者持有大量現金，正等待投資時機出現，當有更多迹象顯示美聯儲將開始減息，資金將加快流入新興市場本幣債券。不過目前許多投資者仍對新興市場資產持審慎態度，相關資產的持倉與歷史水平相比仍處於低位。

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