moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

利差交易帶動 新興市場本幣債跑出

【明報專訊】利率高企，加上通脹回落，令新興市場的本幣債券相對於美元資產的吸引力增加，促使資金流入新興市場的本幣債市。根據資金流動數據提供商EPFR的數據，今年首4個月，投資者從新興市場以硬通貨（hard currency，以美元為主）計價的債券基金淨撤資26.5億美元（約207億港元），反觀新興市場以本幣計價的債券基金卻錄得52.3億美元（約408億港元）的淨流入。隨着新興貨幣轉強，例如墨西哥披索兌美元過去一年已升值10%。新興市場本幣計價的債券近期表現亦跑贏美元計價債券，逆轉了以往新興市場發行的美元計價債券相對搶手的局面。

資料來源：金融時報

摩根大通的新興市場本幣公債指標，今年以來回報率達6.8%，而新興市場硬通貨公債回報率僅1.9%。富達國際機構新興市場債券投資組合經理Paul Greer預期，本幣債市跑贏外幣債市的趨勢，將在今年內持續。

美元偏軟 推高本幣債回報

分析師指出，本幣公債脫穎而出，很大程度由於今年美元相對很多高息的發展中國家貨幣走軟，從而推高回報。投資回報提升，很大程度歸功於「利差交易」（carry trade），借入利率較低的貨幣，然後買入並持有較高收益的貨幣資產，藉此賺取利差。

瑞銀新興市場策略主管Manik Narain表示，利差交易是投資者的焦點，由於美聯儲的緊縮周期已進入尾聲，市場對沽空美元有強烈共識。美聯儲主席鮑威爾早前暗示，可能在下月暫停加息。但對於何時開始減息，美聯儲相當審慎。

高盛全球外匯、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi表示，隨着美聯儲暫停加息，這應該會降低利率波動，有利於投資者賺取個別新興市場貨幣的風險溢價。

新興市場息高 本幣資產實際收益率增

部分分析師憂慮，新興市場貨幣難以持續跑贏美元，不過很多市場人士認為，持有本幣債券仍有好處。ABP Invest投資總監Thanos Papasavvas指出，過去數季，新興市場本幣債券與硬通貨債券之間存在明顯差異，而本幣債券的基本面和估值更具吸引力。很多新興市場央行比美聯儲更早啟動加息周期，並有效遏抑了通脹。目前部分新興市場的利率仍維持高位，這提高了持有本幣資產的實際收益率。

以巴西為例，自去年8月以來，基準利率一直為13.75厘，而4月通脹率按年升4.2%。在墨西哥，4月的基準利率為11.25厘，而通脹按年升幅降至6.25%。

新興市場資產吸引力提升之際，市場押注美聯儲今年底將開始減息。Aviva Investors資深投資組合經理Steve Ryder表示，新興經濟體較早進入加息周期，通脹回落，且迹象顯示美國加息周期已經接近見頂，都有利新興市場本幣債券，並看好墨西哥披索公債。

高盛亦看好巴西、匈牙利及墨西哥本幣債券的「利差交易」，但認為南非蘭特（rand）不宜沾手。美國政府本月指摘南非向俄羅斯提供武器後，南非蘭特兌美元見歷史新低。

美銀：新興市場資產持倉仍處低位

美銀則較謹慎，認為投資者對美聯儲減息的預期過於樂觀，並預期美聯儲今年不會減息。美銀全球研究（BofA Global Research）新興市場跨資產策略主管David Hauner表示，投資者持有大量現金，正等待投資時機出現，當有更多迹象顯示美聯儲將開始減息，資金將加快流入新興市場本幣債券。不過目前許多投資者仍對新興市場資產持審慎態度，相關資產的持倉與歷史水平相比仍處於低位。

[企業地球村]