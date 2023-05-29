中銀首4月跨境新開戶數超疫前44%

反映兩地金融交易往來復常

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，通關後不少內地和東南亞客紛紛來港開戶，內地客戶佔比達七成，中銀亦於去年已招聘一成前線銷售人員應對需求。周國昌則表示，內地客成為保險業務主要增長動力，當中終身壽險業務最受歡迎。港人北上開戶方面，首4個月「開戶易」開戶數目按年升5倍，較2019年全年日均數則升1.1倍，接近30萬戶，反映港人北上交易、消費需求強勁。劉表示，港人內地置業需求亦上升，有關查詢按年顯著增長，而調查顯示港人內地置業首選廣州、中山和堔圳。

理財通方面，劉稱中銀香港跨境理財通繼續領先市場，首4個月整體開戶按年升兩倍。周國昌表示，北上需求大過南下，北上客戶則傾向以人民幣計價和結構性產品為主，南下客戶以債券和定期等混合型產品為多。周表示，儘管去年受疫情影響，但線上產品由100個增長至160個，南下客戶大部分均為新戶，通關後有不少新客戶來港投資理財產品，有信心中銀理財通業務能保持增長。

周續稱，受惠復常推動人流、商業活動頻繁和息口見頂等利好因素，跨境需求持續推動基金、保險和結構性產品銷售，預料餘下7個月業務可「均速穩健增長」。

客戶投資比重多股債混合 重防守

他又表示，展望下半年謹慎樂觀，雖然氣氛好轉，但觀察客戶投資以股債混合比重為多，防守性較重，結構性產品增長以中低風險為主。他認為，港元及美元拆息走勢的速度及幅度未必一致，目前兩者的差距有70點子，因半年結關係，港定存息在短時間有上升的空間，但實際情况將視乎資金需求、整體流動性等多方面而定。