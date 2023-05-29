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金鷹大股東四成溢價提私有化

【明報專訊】金鷹商貿集團（3308）大股東擬將公司私有化。金鷹昨公布，大股東GEICO作為要約人，建議透過計劃方式將公司私有化，私有化每股作價6.88元，較停牌前收報4.9元溢價40.41%，亦較截至去年底每股經審核綜合資產淨值6.21元溢價約10.79%。金鷹商貿申請於今早復牌。

每股6.88元 申請今早復牌

大股東GEICO連同一致行動人士目前合共持股佔公司已發行股份的80.29%，即GEICO私有化計劃涉及購回19.71%股份（計劃股份），現金代價約為22.51億元。完成私有化後，公司將向聯交所申請撤銷股份之上市地位。而根據存續安排，創辦人家族成員及RVJD STAR Company持有的合共1.82億股股份將不會構成部分計劃股份，且不會於生效日期被註銷及剔除。

金鷹商貿於上周一（22日）下午起停牌以刊發公司內幕消息。

公司於2006年掛牌上市，股價至2010年創歷史高位24.6元。集團主要於內地經營百貨公司業務，截至去年底，集團於內地共有30家分店；集團於內地亦獲授權於內地經營7-11便利店業務。去年全年零售業務收益按年倒8.8%至50.83億元人民幣、純利更按年大幅倒退53.6%至7.49億元，主要受新冠疫情令內地消費市道呈疲弱影響。