巨星傳奇近六成收益靠「周董」

撰文 旻晞

不是賣藥，是賣咖啡的。來自台灣的巨星傳奇，並非如你想像是從事娛樂事業，而是主要在中國內地售賣「魔胴咖啡」。魔胴咖啡屬防彈咖啡，為一種專為低碳水化合物飲食計劃而設計的高脂肪飲料，坊間一般認為有「瘦身」之用（見另文）。於2021年，按總商品交易額計巨星為中國防彈飲料市場最大的公司，市場份額為25.6%。

除魔胴咖啡，集團近年亦開發護膚產品品牌，包括「摩肌博士」及「茶小姐」等等，但相關收入佔比仍較少。集團發展至今，有逾六成收入來自「魔胴」品牌下的健康管理產品業務當中。

與杰威爾音樂簽IP授權協定

此外，集團亦有經營IP創造及營運。理所當然便是指「周董」周杰倫這個「大牌」IP吧。公司與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂，於2021年8月30日簽訂為期10年的IP授權協定，獲得經杰威爾音樂批准的有關「周同學」（周杰倫的二次元形象）項目的相關專有權、商標。

近年集團於IP創造及營運的收入佔總收入比重逐年提升，至去年佔30%左右。

業績方面，集團成立日子尚短，2018年成立，至2020年業績突飛猛進，但及後連續兩年收入倒退，發展似不進則退。其王牌產品魔胴咖啡銷售收入於2020年有3.32億元（人民幣，下同），但至去年僅有1.5億元，跌近55%。去年盈利雖按年又再回升36%，但實質是因去年獲內地政府補助1650萬元所致，若撇除政府補助，去年實質盈利倒退近14%。

內地銷售魔胴咖啡 業績波動

至於巨星業務結構，對「人」的依賴性相當強。首先，最明顯便是很大程度依賴「周董」的知名度。如集團解釋2020年收入盈利急升時，便指出主要得益於2020年上半年《周遊記1》（周杰倫主演的真人秀節目周遊記，第一季於2020年3月至6月在浙江衛視播出）播出，令銷售魔胴咖啡的收入大幅增加；到2021年收入下跌，便指是由於《周遊記1》的重大宣傳效應停止；當然亦有提及由於新冠疫情的爆發造成不利影響，但2020年新冠疫情也存在吧。

雖然自2021年起，巨星開始推行明星組合多元化，如創造以庾澄慶為中心的其他明星相關IP；又如上述積極開展其他產品線，但集團目前收入仍很大程度依賴周杰倫。如臨時招股文件便指出，2019年至2022年期間新零售分部（即包括摩胴咖啡等產品銷售）下涉及周杰倫、或其相關IP的宣傳活動的產品，分別佔集團總收入的83%、72.8%、64.8%及45.2%；在IP創造及營運業務方面，集團圍繞周杰倫或由其作為表演者之一的IP創造及營運佔總收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%，也是說至去年為止集團仍有近六成收益都與周杰倫有關。

在風險因素一欄中，集團亦表明依賴於與周杰倫、劉畊宏、王姵云（劉畊宏妻子）及庾澄慶等明星在業務方面的合作，該等明星在消費者中的好感度或曝光率受到任何負面影響，均可能對集團業務、財務狀况及經營業績產生重大不利影響。巨星業務要更上一層樓，看來要先盡快實現多元化發展策略，否則其業務的單一結構風險實在太大。

此外，在分銷網絡，巨星亦相當依賴「一女子」──李婷，即巨星汀奢公司總裁。事源李婷作為魔胴咖啡分銷渠道的主要創始人之一，巨星目前相當依賴李婷分銷集團旗下產品。巨星甚至表明，倘若李婷不再擔任集團的分銷商，或以任何方式不再參與分銷網絡，集團便可能無法維持與分銷商及經銷商的關係，亦或根本無法及時找到比李婷更有經驗的個人作為替代。可見巨星全盤生意，或全由周杰倫、李婷兩人主宰。

周杰倫母有份創辦

不過，至少周杰倫與巨星的關係匪淺，廣為人知，周董是一名孝順兒子，對於由其母親葉惠美創辦的巨星，周杰倫怎會離棄？何况，巨星一眾創辦人其實都與周董有緊密的關係。

目前，葉惠美其實是與楊峻榮、馬心婷、陳中幾位聯合創辦人，視作為一致行動人士，共同持有巨星64.5%股份；再仔細看，馬心婷持有27.6%，為最大單一股東；楊峻榮及葉惠美通過各持50%的Legend Key持有27.6%；陳中則持有9.3%。葉惠美是周杰倫的母親，楊峻榮據稱是周董的「伯樂」，是他發現周杰倫再推薦予吳宗憲；陳中則負責包括周杰倫在內多位藝人磋商代言協議。也是說：全部都是自己人！

王牌產品屬瘦身飲料 助抑制食慾

巨星傳奇的「王牌產品」魔銅咖啡，是防彈咖啡的一種。所謂防彈咖啡，近年被坊間視為能用作減重瘦身。其做法大體簡單將1杯黑咖啡加入1湯匙的草飼無鹽牛油及1湯匙椰子油，再利用調理機均勻混合。其原理是以防彈咖啡來增加油脂攝取，以產生飽足感、抑制食慾，配合生酮飲食（即適量蛋白質、低碳水化合物/糖），以達到減重效果。當然，任何有關飲食瘦身療法，最好還是諮詢專業營養師意見。至於魔胴咖啡的平均售價，去年每盒約109元人民幣（每盒7包）。

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