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虛產交易平台下月發牌 BitMEX料加速行業發展

標籤：經濟

【明報專訊】虛擬資產交易平台營運者新發牌制度將於本周四（6月1日）生效，虛擬貨幣交易所BitMEX亦上周一宣布準備在港申請牌照提供服務，其代理首席執行官兼首席財務官Stephan Lutz受訪時表示，以其他虛幣中心的發展來看，個人估計將有25至30個市場參與者申請牌照。BitMEX一直與證監會保持緊密溝通，有信心獲發牌照的次序將位列眾多參與者的前三分之一位置。

明報記者 蕭嘉聰

至於證監會上周二發布的幣產平台諮詢總結，Stephan Lutz就以「Ok, cool（好的，不錯）」來回應，他認為對BitMEX而言，證監會的總結沒有特別驚喜之處，總結反映了業界參與者及證監會的溝通，亦釐清業界對制度細節的擔憂，整體而言將對行業帶來更積極發展，又預料確立監管制度後，香港虛擬資產行業生態系統會再度盛行，會有更多同業慢慢回流。

在瑞士取得牌照

他又稱，BitMEX向來以高合規水平運作，對比證監會的平台制度要求已有85%至90%準備就緒，餘下約一成只是管治及設立公司等內容。Stephan Lutz預計，一般而言市場參與者需要3個月至2年時間以取得牌照，例如部分平台需要更新系統以符合要求，所需時間就會較長，不過BitMEX在過去兩年已不斷提高安全性及管治，亦在瑞士取得牌照，因此對平台而言，在香港申請牌照並非一件難事。

早落戶香港 料利申牌速度

除此之外，Stephan Lutz表示BitMEX一直在港設有辦事處，毋須從頭開始建立公司及招聘員工，亦不曾離開香港市場，即使未來申請牌照亦不用招聘兩倍或三倍人手，相信進度會比起其他市場參與者更快。

因應發牌制度的要求，BitMEX今起推出「BitMEX Hong Kong」應用程式，香港用戶將會過渡至該應用程式。平台過去一直主打虛幣衍生工具交易，但香港尚未容許相關交易。Stephan Lutz強調，早於去年10月起只為香港用戶提供現貨交易（spot trading），今次將香港用戶轉移至新應用程式，不會對原有客人帶來影響，同時亦確保了一切交易合乎法規。他又稱，BitMEX在港已有一定知名度，相信不會推出大型廣告計劃，更希望以服務吸引用戶，只要未來證監會開放衍生工具交易，平台亦可快速提供服務。