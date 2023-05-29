Google培育人才 助港拓智慧數碼城市

善用數碼科技

潛在經濟價值達3870億元

余名德表示今年首季香港GDP按年升2.7%，重啟增長的情况令人鼓舞，相信未來會看到增長加快，而對Google香港而言，則希望令企業了解如何利用數碼以及從中帶動其業務增長，現時已有大量本地公司利用Google廣告功能、或是雲端平台將其服務及產品帶到世界各地。根據Google委託AlphaBeta發布的報告，如果香港充分利用數碼科技，至2023年將有潛力產生3870億港元（約500億美元）的年度經濟價值。

他又認為，香港的商務活動及人才都有巨大韌性，過去與商業領袖溝通時，看到他們即使在疫情期間，亦會積極投資未來及數碼科技，更好地為未來業務發展作準備，對香港今年前景感到十分樂觀。

推新證書培訓網絡安全人才

至於在教育及建立生態系統方面，余名德表示，Google香港希望將不同持份者聯繫起來，例如最新於4月推出的「智慧數碼人才計劃2023」，就加入更多合作伙伴，亦新增兩項專業培訓課程，包括進階數據分析證書及商業智能證書，為香港培訓更多數碼人才。

除此之外，根據Economist Impact報告，有64.9%受訪者認為網絡安全是其中一項「必須具備」的進階數碼技能，因此月初亦推出Google Cybersecurity證書，切合市場需求。

近日人工智能成為市場熱話，Google行政總裁Sundar Pichai亦於5月10日在美國舉行的年度開發者大會I/O上分享公司在人工智能的發展。他表示，Google過去7年一直以發展AI為首任，將AI技術應用於產品，目前更藉着生成式AI的發展邁出下一步，將抱着大膽果斷及負責任的態度重塑所有核心產品，同時堅守負責任承諾，致力讓AI為社會帶來正面影響。