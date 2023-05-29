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鄺翠玲：加按增現金流 應對教育退休規劃

【明報專訊】Ivy來信：本人今年45歲，兒子明年考文憑試，希望赴海外升讀大學，初步估計整個大學花費需200萬元。我們夫婦持有300萬元流動資產，兒子升學費用應可負擔，但擔心影響日後兩夫婦的退休策劃，現詢問怎樣改善情况？

筆者回覆：Ivy兒子升學問題需即時處理，引伸出來的退休策劃，筆者有兩建議方案：

（1）即時把物業加按加長供款年期，增加現金流，將部分資金做退休策劃；

（2）待10年後完成按揭後，將每月供款額用作投資增值用途。

無論哪個方案，現時每月1.5萬元盈餘及明年因兒子留學增加的8000元盈餘，加上夫婦二人的強積金估計到65歲退休時可累積至400萬元，均是退休策劃中重要的資產。筆者認為上述第一個方法較可取，因為時間是投資增值的最佳朋友。

假如Ivy把物業加按100萬元（即總按揭額增至200萬元），並把供款期延長至20年，那麼每月供款會加至11,600元，比現時增加千多元，至於供多10年至65歲，也只是沒辦法中的辦法。

加按資金放高息儲蓄保 回報或達152%

加按後多了100萬元的資金，可以怎樣運用呢？短期內股票市場仍有很多未知之數，Ivy對投資也沒興趣，所以傾向於穩定收息的投資。筆者建議將加按得到的100萬元投放在高息儲蓄保險，10年後料可取得54%的回報（戶口價值154萬元），若能繼續滾存，20年後（Ivy 65歲）更可有152%的回報（戶口價值達252萬元）。

當然Ivy在退休時可全數提款作退休之用，但筆者有以下建議：

（1）65歲時強積金料可滾存至400萬元，大可先取出這部分使用，如果投資氣氛不俗的話，更可分段取出，讓其餘資金繼續滾存；

（2）高息儲蓄保險戶口價值在70歲時，預計會增加至324萬元，比65歲時再增長28%，如仍有資金支付日常生活費，大可讓資產在戶口內繼續增長；

（3）中線來看，假設按揭利率不變，10年後按揭餘額118萬元，那時高息儲蓄保險戶口價值約154萬元， Ivy不想再供樓的話，大可從戶口提出118萬元還清樓按，實現「跑息差」的效能，其餘36萬元可繼續滾存，在65歲時料可滾存至60萬元，這10年內的平均年回報約6.6%。

基於篇幅所限，下回再詳細探討每月盈餘應怎樣處理。

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]