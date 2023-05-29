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溫傑：同程旅行首季盈利大增 可分注買

【明報專訊】今個星期介紹的股份是同程旅行（0780），作為中國領先的在線旅遊平台，集團主要收入來源為住宿預訂業務及交通票務業務，分別佔總收入約32.3%及53.5%。一如預期，在各項疫情防控措施解除後，中國旅遊市場出現顯著復蘇，支持集團業績大幅增長。

業績受惠旅遊需求旺盛

今年首季集團收入按年增加50.5%至25.86億元人民幣；經調整EBITDA按年增加67%至7.32億元人民幣（經調整EBITDA利潤率由去年同期之25.5%增加至28.3%）。而期內經調整溢利更增加105.6%至5.04億元人民幣（經調整淨利潤率由去年同期14.3%增加至19.5%），上述數據印證業績全面改善。

其他數據方面，集團的平均月活躍用戶及月付費用戶雙雙創新高，前者按年增長16.9%至2.86億人；後者更按年增長30.6%至4140萬人。兩項數據上升，一方面印證其有效的獲客策略、以用戶為中心的產品及服務以及出色的運營能力；亦提升未來業績的增長動力。

值得一提的是，今年首季集團加強了與騰訊（0700）的合作，包括擴展在微信搜一搜的服務，涵蓋酒店預訂、交通票務及旅遊景區票務，並通過更簡單更便捷的訪問提升用戶體驗。集團亦與騰訊文檔合作推廣旗下的營銷活動，引導用戶使用同程的小程序。結果首季約80%的平均月活躍用戶來自微信小程序，反映策略完全正確。未來管理層將繼續探索多元化的線上及線下流量渠道，以豐富流量來源。

針對個別業務，集團的住宿業務取得重大發展。首季收入按年增長53.6%至8.34億元人民幣的新高。策略上，集團進一步探索中國下沉市場的潛力，同時，隨着疫情後用戶需求多樣化，同程積極探索酒店住宿的不同場景，亦持續豐富住宿的增值服務，為用戶提供更多選擇。至於交通票務，首季收入按年增長35.9%至13.83億元人民幣的新高，主要受到總票務量的歷史新高所推動，以及受惠於集團專注提升增值服務及產品供應。

集團通過自身增長及併購為未來長遠發展探索更多增長點，在品牌效應下，集團擴大了酒店管理業務範圍，並在收購特定傳統旅遊社業務後開始發展旅行團業務，未來有望成為集團進軍國內外休閒度假市場的入口。更重要的是，集團正持續提升技術能力，從在線旅遊平台轉型為智能出行管家，旨在實現更高效率並促進業務數字化。例如集團進一步完善了旗下的慧行系統，為用戶提供智能出行解決方案，幫助他們克服假期出行高峰期的交通供應短缺。

積極探索新業務增長點

管理層對內地旅遊行業的未來發展感到樂觀，預期隨着與旅遊相關的基礎設施顯著改善，尤其是在下沉市場，將推動旅遊業發展，集團績優可期。由於市况未穩，大家宜採分注部署的策略，逐步買入心儀股份。看好同程前景的投資者，可於15元水平買入首注，16.5及17.3元為首兩個目標；若跌破12.8元，或需先行減磅或止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]