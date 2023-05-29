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仇詩豪：比特幣減半醞釀新牛巿

【明報專訊】由比特幣第一日面世，運作程式已經決定了整個系統的供應：只存在2100萬個比特幣。只要任何人自願參與挖礦為比特幣系統交易做驗證，成功驗證者會得到比特幣作獎賞。原來每一個比特幣都是驗證者（礦工）每10分鐘見證出來的。這就是我們經常提及的挖礦工。這就是唯一可以挖到比特幣供應的途徑。

比特幣的供應模仿黃金挖取，最初頭挖比較容易，後來愈來愈難。由最初頭成功認證一個新區塊可獲取50個比特幣獎賞，難度不停增加，4年後挖礦獎賞會減半（Block Reward Halving）。每4年一次，這是比特幣其中一個重要特徵。現在已經差不多第四個周期完結，減半大約將在2024年4月發生。目前1940萬個比特幣已經被掘取了，也是現在市場的總流通。

每4年挖礦獎賞減半

比特幣的建立基於數學和科學，其價值來自多年來不單沒人成攻擊破，運算能力（Hashrate）還幾何級增加，軟件十多年來不斷更新，創造了一套近乎完美的系統。只要愈多參與者（投資者和信徒）增加追求，只會造成一個簡單供求表現，長遠繼續上升是自然現象。

平均成本法入貨減風險

過去比特幣價格減半（Halving）後又會大升。2012年的第一次減半事件之前，比特幣價格由12美元飈升到了1170美元。同樣，在2016年的第二次減半之前，比特幣價格由535美元速攀升至20,000美元以上。上一次減半在2020年，比特幣價格由8600美元速攀升至67,000美元。過去減半後比特幣價格都經歷超級牛市（見圖）。

那麼，今次的比特幣減半事件對比特幣價格會產生什麼影響呢？雖然無法預測未來，但我們可以從過去的減半事件中獲得一些啟示。首先，挖到一個比特幣的難度將增加一倍，意味着挖幣成本也增加一倍。憑以往每次減半後總運算能力（Total Hashrate）歷史表看，不但沒有因成本增加而減少，還繼續幾何級上升。意味着礦工沒有因為難度增加、成本上漲而放棄，反而繼續加碼。也不會低於成本賣出，減少每日供應，影響供求。而愈來愈多國家政策開放（包括香港），投資者也不能不關注這種新興虛擬資產，市場需求自然增加，價格再上一層樓。由於比特幣市場極其波動和每日24小時運作，撈底絕對是一件不容易的事。很多投資者都採用平均成本（Dollar Costs Averaging）方法入貨，減低風險，最緊要儲貨準備感受下一次的牛市。

區塊鏈101創辦人

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[仇詩豪 數碼港]