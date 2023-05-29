開出糧戶口或獲回贈逾千元

明報記者 劉敬華

一般而言，月月出糧的打工仔只要事先於提供出糧戶口服務優惠的銀行進行登記，再通知僱主更改自動轉帳出糧戶口至該銀行，便可獲現金回贈或信用卡免找數簽帳優惠，個別銀行的現金回贈可高達2000元，但要留意此類針對出糧戶口服務的現金回贈設薪金要求，並需持續使用出糧服務方可獲得優惠，轉換支薪銀行前宜先了解相關條款。

設月薪門檻 或須持續使用

以渣打銀行的出糧戶口迎新優惠為例，該優惠可提供高達2000元現金回贈或2萬「亞洲萬里通」飛行里數，惟需於優惠期內在該行開立指定戶口，並設立自動轉帳出糧服務，首3個月經自動轉帳存入的每月薪金金額需達15萬元或以上，並且需為該行優先私人理財、優先理財或Premium理財客戶，並維持其綜合理財服務，方可於今年12月31日或之前獲2000元現金回贈。若存入月薪金額介乎2萬至5萬元以下，同一優惠下只可獲300元現金回贈或3000「亞洲萬里通」里數。倘若有關客戶每月存入的薪金金額並不相同，將按於出糧戶口開立日後首3個月存入出糧戶口之平均每月薪金金額計算。

是次比較的6間銀行出糧戶口服務優惠，當中5家銀行有提供現金回贈優惠，其中又以交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣的薪金要求門檻較低，每月平均出糧金額的最低要求為1萬元，該行合資格客戶需於即日起至今年9月30日期間經分行或網上銀行成功登記「S2出糧戶」服務，於指定出糧期內連續3個月錄得自動轉帳出糧紀錄，且每月平均出糧金額介乎1萬至4萬元以下，可獲300元現金獎賞。信銀國際「出糧plus」戶口迎新獎賞月薪門檻亦可低至1.2萬元，於今年6月30日或之前登記及使用該行「出糧plus」戶口，並於登記月起計首5個月內，成功接收最少3個連續月份之自動轉帳出糧，月薪金額介乎1.2萬元至3萬元以下，亦可獲300元現金回贈。

須考慮是否常用銀行 勿只睇優惠

此外，中銀香港的手機出糧迎新賞，也可提供300元中銀信用卡免找數簽帳額優惠，該行私人財富、中銀理財及智盈理財客戶，要獲此優惠只需於6月30日或之前透過手機銀行登記出糧戶口，並以手機銀行完成一項指定交易，其中包括買賣證券、兌換外幣、開立靈活高息定期存款、申請「易達錢」或指定中銀信用卡等。

不過，轉換支薪銀行應考慮所選銀行是否切合自身理財需要，如是否常用銀行、分行網絡是否便利，又或手機銀行應用程式界面是否方便易用等，切勿只着眼於一次性優惠而轉換銀行。其實，要獲取出糧戶口優惠，也不一定需要轉換接收薪金銀行，基於不少銀行的出糧戶口優惠亦接受於其他銀行設立常行指示，將資金透過定期自動轉帳存入，如信銀國際「出糧plus」戶口迎新獎賞，除接納由申請人之僱主透過自動轉帳存入的薪金外，亦接受申請人於其他銀行建立全新的常行指示按月存入的資金。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]