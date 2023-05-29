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梁振輝：美匯指數向好 上試105.88

【明報專訊】美匯指數自5月初成功守住101點後反覆做好，美國債務上限的困擾，加上市場對經濟前景的憂慮產生了避險情緒，配合美國債息持續上升，令美匯指數上周升至104水平，下一個阻力在3月初高位105.88。雖然技術走勢接近超買，但或許未能阻止美元進一步上升，正如美元兌日圓及美元兌離岸人民幣亦在近期屢創新高。

預期在美國債務上限談判有結果前，美元仍反覆做好。美元兌日圓突破140的阻力，料將挑戰去年11月21日高位142.25。

商品貨幣顯著走低

一眾外幣因應美元上升亦在近期接連下跌至低位，當中以商品貨幣跌幅較大，澳元及紐元先後跌至半年低位。商品價格在衰退憂慮升溫下明顯受壓，而央行利率接近見頂衝擊更大。上周紐西蘭央行加息0.25厘，升至5.5厘，但同時保持終極利率在5.5厘水平，意味自2021年10月開始的加息周期或許已完結。市場原先預期新西蘭仍會繼續加息，投機長倉在央行公布後平倉，引發紐元大幅下跌。紐元兌美元若失守0.60關口的話，下一個支持位在11月10日低位0.5838。澳洲央行下次議息會議將在6月6日舉行，澳元兌美元在議息前或要考驗11月10日低位0.6385。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]