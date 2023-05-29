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摩根大通亞洲：對冲美債風險 納指熊49749

【明報專訊】市場憂慮美國債務上限談判或陷入僵局，另外評級機構惠譽上周將美國評級納入負面觀察名單，惟指以目前情况，美國違約的機會率仍然偏低。美股三大指數上周反覆向下，當中道指曾失守33,000點關口，下探200天線（約32,774點），創近3月底以來低位；納指則由1年高位回吐。

近日輪場資金傾向部署納指淡倉，或與納指近期明顯跑贏大市有關。截至上周三，納指淡倉5日累計錄得近500萬淨流入，當中資金流集中於納指熊證產品，以14,200點至14,499點之間的收回區較受淡友歡迎。

如投資者認為納指短線或持續回吐，又或者希望對冲美國債務違約風險，可留意納指熊（49749），收回價14,800點，實際槓桿約10。看好可參考納指牛（49783），收回價13,000點，實際槓桿13倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]