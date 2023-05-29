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陳永傑：儲局再加息機會大增

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國5月初落實加息0.25厘之後，美元利率期貨顯示6月息口維持不變機會一度高達九成多。但近日聯儲局鷹派成員空群而出，表示要繼續加息去壓制依然高企的通脹，加息0.25厘的可能性逐漸提升，世界各地樓市及股市投資者應提高加息的警覺。

股樓投資者應提高警覺

建議加息的聯儲局成員近期明顯增多，漸漸變成人多勢眾。大幅加息0.75厘的聲音經已消失，但提出小幅加息的為數亦不少，樓股投資者應有心理準備，不要托大。

達拉斯聯儲銀行行長洛根指出，加息幅度較小及較不頻密的加息行動，可能使聯儲局的利率政策不會對經濟帶來較大不穩定。洛根今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權，認同逐步調整利率可能是對經濟較有利的做法。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金重申贊同聯儲局有必要時要進一步加息，去應對高通脹。

他認同聯儲局上次議息後發表的聲明、有關強調「選擇性」的內容表明局方下次議息不一定會停止加息，而是觀察連串加息效應後再作決定。他認為聯儲局如果有需要，便應該加息。

克利夫蘭聯儲行行長梅斯特表示，聯儲局尚未把利率提高到足夠限制性水平。她指出：「根據我到目前為止獲得的數據，通脹居高不下，我不能說現在的利率經已到了下次加息或減息機會率均為50%的水平」。

聯儲局支持加息的鷹派成員人數有增多趨勢，儘管近期發布的經濟數據普遍轉弱，但通脹依然偏高，相距聯儲局2%的通脹目標甚遠，尚未到達停止加息境地，股樓投資者要留意。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]