廖偉強：內地客源足撐起港樓市

【明報專訊】新冠疫情令世界翻天覆地，有些人會認為，中國經過疫情折騰後，流失很多財富，已不像從前般富裕，這幾年的疫情確實嚴重影響內地的經濟，再加上與美國及其他西方國家的打壓令中國在全球化中的紅利逐漸減退，很多內地大款的財富亦已被蒸發。
香港房地產市場去年受到疫情的嚴重衝擊，樓價大幅下跌一成半左右。但自今年初，中港通關及政府撤銷大部分防疫限制，令經濟得以從谷底反彈，大部分香港人漸解開鬱悶的情緒，消費意欲回升，香港各行各業逐步復常，樓價亦止跌回升，由低位急速反彈接近8%。但由第二季開始，樓市好淡爭持，二手成交量回落。這時候唱淡的聲音又再出現，有人甚至估計今年樓價最終會戲劇性地下挫，又認為內地人財力已大不如前，不可能為香港樓市帶來很大的購買力。
不過，筆者仍然認為，今年樓價「埋單計數」，絕對會有升幅，而且升幅勢必達雙位數字。
其實在大家細心想想就會明白，疫情後的經濟民生，需要經歷一段時間才會逐漸復元過來，這是正常不過之事。所以，經濟及樓市經過一輪反彈之後放緩是可以理解的。
綜觀今天香港已沒有再被疫情拖後腿，經濟慢慢回復增長；而政府亦已積極輸入人才，這些人員就是樓市生力軍，帶來活力。雖然內地有不少人蒸發了財富，但仍有餘力的富裕人士仍不少。試想想，內地的14億人口，就算只有十萬分之一的人有意來港置業，亦會對香港樓市帶來很大支持；更何况香港富裕人士並非每個都蒸發了財富，當香港經濟穩定下來，房地產絕對是這些人的投資首選。筆者預期香港的經濟及樓市，在下半年會比上半年好，明年亦會比今年更好。
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