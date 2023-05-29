moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：靜待新盤客回流二手

標籤：布少明

【明報專訊】近期應市的新盤熱銷，反映以中細價為「主打」的項目相當渴市。據筆者所見，雖則在發展商「求量不求價」的策略，以及加息陰霾影響下，二手樓市輾轉陷入整固，但其實只要業主肯減價放售物業，往往迅即獲市場承接，反映港樓市底不俗，最近二手樓市交投不多只因「傾唔啱價」，而非購買力乾涸。

個人預期， 5月一手將錄約1200宗交投，按月升約兩成，在一手推盤浪接浪下，相信6月份交投將維持高水平，料可達2000宗；至於二手交投則持續受一手搶客所影響，料成交量續徘徊低位，5月或將錄約3000宗成交，拖累樓價略見回軟，令5月份樓價下調約1%。

展望後市，相信中細價樓勢繼續成為樓市「風向儀」，就數據層面而言，綜觀今年截至5月18日，新盤售出約5221個新盤單位，若以間隔劃分，銷售量以兩房單位最多，售出約2275伙（佔約43.6%）；其次為一房單位，售出約1712伙（佔約32.8%）；至於開放式單位則約285伙（佔約5.5%），三者（即兩房或以下單位）合計佔比高近82%。

另資料顯示，本年截至5月23日的二手住宅註冊量錄近1.9萬宗，當中1000萬元或以下錄近1.63萬宗，佔近86%；較前兩年錄得的83.1%為高，並創近3年高位，足見中細價物業對二手樓市的「主導」地位。

以上數據充分反映市場對中小型單位的高度渴求，以及樓價持續整固，正為市場「積壓」換樓及上升的購買力。一旦新盤向隅客漸漸回流二手市場，投資市場氣氛改善，又或者出現其他利好樓市的消息，屆時樓市交投有望重拾升軌，樓價則擺脫現時膠着的狀態，再現上升的動力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]