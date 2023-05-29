布少明：靜待新盤客回流二手

個人預期， 5月一手將錄約1200宗交投，按月升約兩成，在一手推盤浪接浪下，相信6月份交投將維持高水平，料可達2000宗；至於二手交投則持續受一手搶客所影響，料成交量續徘徊低位，5月或將錄約3000宗成交，拖累樓價略見回軟，令5月份樓價下調約1%。

展望後市，相信中細價樓勢繼續成為樓市「風向儀」，就數據層面而言，綜觀今年截至5月18日，新盤售出約5221個新盤單位，若以間隔劃分，銷售量以兩房單位最多，售出約2275伙（佔約43.6%）；其次為一房單位，售出約1712伙（佔約32.8%）；至於開放式單位則約285伙（佔約5.5%），三者（即兩房或以下單位）合計佔比高近82%。

另資料顯示，本年截至5月23日的二手住宅註冊量錄近1.9萬宗，當中1000萬元或以下錄近1.63萬宗，佔近86%；較前兩年錄得的83.1%為高，並創近3年高位，足見中細價物業對二手樓市的「主導」地位。

以上數據充分反映市場對中小型單位的高度渴求，以及樓價持續整固，正為市場「積壓」換樓及上升的購買力。一旦新盤向隅客漸漸回流二手市場，投資市場氣氛改善，又或者出現其他利好樓市的消息，屆時樓市交投有望重拾升軌，樓價則擺脫現時膠着的狀態，再現上升的動力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]