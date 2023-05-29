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馬泰陽：進入傳統租務旺季

標籤：馬泰陽

【明報專訊】5月新盤銷售持續強勢，各區新盤相繼登場，以貼市價開盤，發展商採取「先價後量」策略奏效，刺激購買力釋放，同時搶走不少二手客源。

一手市場「百花齊放」，買賣交投氣氛持續，與此同時，租務市場的勢頭亦持續向好。主要受惠於政府在《施政報告》提出每年輸入3.5萬名人才來港的目標，加上政府日前宣布擴大「人才清單」，即時擴大輸入「人才清單」的專業範疇，將當中涵蓋的專業工種，由原先的13項大增至51項。隨着他們陸續來港，帶動本港的租務需求，同時，由於有部分新來港人士屬於高端人才，對居住環境有所追求，因此同時為豪宅租務市場帶來新一輪的動力。

除了「搶人才」帶動本港的租務市場外，踏入第二季，有不少內地學子將會來港升學，他們亦會來港租樓，屬傳統的租務旺季。傳統的校網、鄰近大學校區的屋苑，相信該地區的租務交投及租金表現將睇高一線。

另外，雖然市場預料美國加息見頂，而本港最近僅加息八分之一厘，但受制聯匯制度下，港美息差擴大，加上銀行結餘減少等等不明朗的因素下，即使美國暫緩加息，但仍為本港帶來很多不確定性，導致有部分準買家轉買為租，為租務市場帶來支持。

新盤向來受租客歡迎，隨着有多個新盤陸續入伙，加上有多個新盤以現樓方式發售，對租客有一定的吸引力。因此，有不少的租客亦會四出尋覓心水租盤，帶動租務需求。

筆者認為，本港租金具「追落後」的條件，並有望追上樓價的升幅；至於毗鄰大學的地區，如沙田、紅磡、將軍澳、屯門及中西區等，將繼續成為內地生來港的「首選」地區，預期區內熱門屋苑的表現將跑贏大市。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]