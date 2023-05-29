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MPF帳戶太多 3步驟整合

【明報專訊】港人平均壽命愈來愈長，要為退休儲足彈藥，強積金（MPF）也是其中一環。成員若擁有多個強積金個人帳戶，宜及早作出整合，以方便日後管理，或可考慮趁環球股市普遍偏軟期間，以3個步驟整合名下的強積金保留帳戶，為市場中長線回升作好部署。

明報記者 劉敬華

轉職後，若沒有將舊公司強積金戶口內的資產轉移至新公司的強積金戶口，該舊有積金戶口便會變成保留帳戶。如有數個保留帳戶，宜整合為一至兩個，方便監察基金表現及配置資產。

可向積金局查詢帳戶數目

整合保留帳戶，第一步要查出自己有多少個保留帳戶，強積金成員可向積金局查詢，只需於積金局網站下載「個人帳戶資料查詢表格」，填妥後連同身分證明文件副本郵寄或傳真至積金局，局方將以信函回覆，又或於該網站申請成為「個人帳戶電子查詢」服務用戶，方便日後隨時於網上查詢個人帳戶所在。

要留意，查詢結果只會列出成員名下的個人帳戶於那些受託人公司，並不會提供個別帳戶號碼及結餘等資料。由於轉移強積金權益時，需向新的強積金服務供應商提供帳戶號碼，故成員應向舊有強積金服務供應商取得帳戶號碼、所投資的基金和帳戶結餘等資料，以評估應否「轉會」。

第二步是檢視個人因素，並選擇切合自身投資需求的基金類別，宜按自己的年齡、距離退休的年期、家庭負擔、是否具有強積金以外退休資產，以及自身風險承受能力等考慮。如已近退休之齡，強積金以外的退休儲備不多，投資組合應以債券基金及保守基金等低風險資產為主。考慮時也可參考一個較簡單的股債分配法則，以100減去投資者年齡，得出股票應佔整個投資組合比重，如30歲人士的股債比例應為七成股票，三成債券，基於每個人對風險的承受程度不同，可借鑑此法則作出相應調整。

對於無暇緊貼市况自行調整投資組合的強積金成員，或可選擇強積金計劃內的預設投資策略，預設投資是由核心累積基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，成員50歲前所有資產會投放於核心累積基金，此基金將六成資金投資於股票，其餘於低風險資產，當成員年屆50歲，預設投資便會按成員年齡逐步將資金移至65歲後基金，直至成員65歲時，所有資金將會投資於65歲後基金，此基金八成資金投放於低風險資產，股票僅佔兩成。

藉基金平台比較表現及收費

預設投資策略主要投資於環球股票及環球債券，以分散投資風險，若成員對個別市場前景有一定看法，並計劃在日後定期檢視強積金組合，也可趁整合個人帳戶時重新檢視積金資產配置。事實上，上月已有不少成員調整了強積金投資組合。GUM策略及分析師雲天輝表示，4月份強積金成員傾向將資產由較保守的保守基金、保證基金，以及中至高風險的混合資產基金轉移至較進取的股票基金，尤其是歐洲股票基金和日本股票基金，主因可能是投資者相信美國銀行危機漸趨緩和，並預期聯儲局加息周期即將結束，令市場風險偏好改善，成員投資漸趨進取，部分投資者憧憬歐洲股市可續受惠於通脹放緩，能源價格下跌及內地重開邊境等利好因素，但亦提醒成員歐美經濟衰退風險逐漸升溫，需小心評估投資風險，以作出合適的資產配置。

選定切合自身需求的成分基金類別後，最後一步便是比較基金表現及整合個人帳戶。如計劃投資於香港股票基金，可透過積金局網站內的「強積金基金平台」比較各計劃的香港股票基金表現及收費。儘管過去基金表現，並不代表將來表現，但具一定參考性，尤其要留意去年的表現，去年環球股債齊跌，基金於市場逆境中的表現更具參考價值。

選出市場上表現較佳的基金後，便要比較基金所屬計劃內提供的其他基金選擇，因日後若看到中期市場前景改變，或有需要將資金轉至同一計劃下的其他基金。選出心儀計劃後，可於積金局網站下載「計劃成員整合個人帳戶申請表」，填妥後將表格交到所選定的計劃受託人處理。一般而言，成員於交妥資料的兩至三周後，便會收到原受託人及新受託人寄來的「轉移結算書」及「轉移確認書」，核對資料無誤後，整合程序便完成。但要留意，轉移過程中或會出現一至兩星期的投資空檔，若期內市况異常波動，或會有「低賣高買」的風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]