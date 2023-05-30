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券商憂搶市佔打擊利潤率 美團跌8%

【明報專訊】美團（3690）上周五收市後公布首季業績，收入及純利均勝市場預期，惟昨日（29日）股價急跌8%。有券商認為，隨集團採取更進取的營運策略以搶市佔率，以及到店及酒店業務競爭激烈，令市場憂慮短期內利潤率或受影響。

麥格理對到店盈利保持謹慎

投行麥格理發表報告指，美團首季業績勝預期，反映集團在宏觀環境的挑戰下，仍具備良好營運效率及韌性，對其強勁服務之護城河保持正面看法，但該行認為市場憂慮到店及酒店業務競爭激烈，可能導致近期股價波動。另外，報告指，美團管理層從第二季起加大對消費者及商家激勵，這可能導致今年餘下日子，其變現率遭攤薄和營銷支出增加。該行表示，對美團外賣業務樂觀，但對到店盈利保持謹慎，將美團今明兩年的經調整EBITDA預測分別下調3%及1%，目標價由195元下調至190.9元，維持「跑贏大市」評級。

高盛則上調美團目標價，由201元提高至207元，維持「買入」評級。報告提及，集團的在地搜索模式及到店行業有逾百種產品，有利長期盈利；同時美團管理層表示，到店市佔率自4月以來大幅回升，尤其在勞動節假期。

此外，美團每單外賣稅前利潤超過1元人民幣，並持續按季改善，高盛預計第二季度每單訂單可達1.3元人民幣。然而，報告指美團管理層計劃將第一季仍未使用的銷售及營銷預算，重新投資於今年第二或三季，以穩固市場領導地位，因此該行調整美團第二至三季度稅前利潤率，下降6個百分點至30%。