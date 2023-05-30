moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

潤地：發C-REITs釋放商場價值 增公司估值

標籤：經濟

【明報專訊】今年內地進一步將中國房地產投資信託基金（C-REITs）擴容至消費類基礎設施，優先支持百貨商場、購物中心等城鄉商業資產，華潤置地（1109）執董兼首席財務官郭世清指出，以往寫字樓、購物中心等資產在中國是不流動的，投資後只能通過租金收入一分錢一分錢收回來，但今年不一樣了，去年華潤置地做了一隻長租公寓的C-REITs，估值是按相當於市盈率25倍。今年C-REITs擴容至消費類基礎設施，支持購物中心、商場等，料未來發行市盈率或可達20至25倍之間。

發行市盈率料20至25倍

郭世清指，以往沒法流通的資產，在華潤置地目前的市值中並沒有體現出來，相當於白送了，加上目前受房地產行業的調整拖累，給華潤置地的估值也低了。但當C-REITs暢通以後，「購物中心等都明碼實標價流通起來，對公司估值一下子就打起來了」。

目前華潤置地旗下的萬象系列，即萬象城、萬象天地、萬象匯三個品牌，當中萬象城定位一、二線城市級購物中心，萬象匯則定位為一、二線城市的區域購物中心及三、四線城市的城市級購物中心。據了解，部分核心城市的萬象系列屬於「非賣品」，但由於華潤已擁有達70個購物中心，體量較大，故也有不少可以變現或釋放價值的項目，故C-REITs亦是華潤的努力方向。

去年內地公募C-REITs融資開閘擴容後，華潤置地旗下長租公寓有巢REITs去年底已率先獲批。郭世清又透露，目前公司正在做十四五戰略檢討，具體內容料可在中期業績附近公布。

料今年租金收入增逾兩成

華潤置地作為內地最大的「包租公」之一，集團去年剔除租金減免影響的投資物業營業額已達到192.6億元（人民幣，下同），相信今年租金收入可增長兩成以上，在2025/26年租金收入將達到300億元，未來目標是經營性收入能貢獻集團整體收入的一半。

問到樓市的看法，郭世清認為新房年銷售規模十萬億沒大問題。至於今年樓市及企業均見兩極化發展，頭1至4月還不錯，但5月市場已見到非常大的變化，全國情况都不太好，相信5月行業銷售數字都不太好。不過，由於公司去年買地已很積極，買了差不多1100億元人民幣，所以今年第一季度銷售還不錯，未來仍按公司經營性現金流、盈利情况、銷售收益及約束財務槓桿的前提決定買地多少，市場好的話多買地，如果市場持續下行則以控風險為先。