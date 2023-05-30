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新地獲275億銀團貸款 歷來最多

【明報專訊】新鴻基地產（0016）宣布，近日與18家主要的國際及本地銀行簽署一筆5年期貸款協議。銀行界對是次銀團貸款反應熱烈，錄得5倍超額認購，最終總貸款額達275億元，是該集團歷來最大額的銀團貸款，遠比該集團在2017年3月所簽訂的5年期銀團貸款220億元之紀錄為多。

銀行界反應熱烈 錄5倍超購

今次貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為5年。新地將運用貸款為部分債項融資及延長還款期，貫徹集團的政策，為未來發展取得大額信貸。不過，未見新地及相關銀行透露具體的借貸息率。中國銀行（香港）則擔任是次貸款的融資及文件代理行，匯豐銀行及三菱UFJ銀行則擔任宣傳推廣代理行，並共同協調是次貸款。

新地對上一次簽訂銀團貸款，是在2022年6月與16家銀行組成的銀團所簽訂的207億元5年期可持續發展表現掛鈎的貸款。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，亦正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強，亦會加快銷售住宅項目，以切合香港市民的住屋需求。他預期，高鐵西九龍總站發展項目、上海ITC及南京國金中心相繼落成後，經常性收入將進一步提升。

新地是目前本港信貸評級最高的地產發展商，穆迪及標普分別給予集團A1及A+評級，兩者的評級展望均為穩定。過往新地主要透過銀團融資，去為其債務再融資，很少利用股本融資。

新地股價昨日早段最多升逾1.6%，惟臨近收市轉升為跌，收報101.5元跌0.3%，成交2.13億元。