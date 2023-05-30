彭博：中國擬推製造業稅惠政策

報道指，中國經濟重新開放後的反彈近期已顯露出明顯的乏力迹象，不但製造業活動重回榮枯線以下，消費增速也低於預期。隨着出口形勢愈發嚴峻、青年失業率升至歷史新高，有愈來愈多的經濟學家預計中國需出台更多政策措施支持經濟增長。加上，先進製造業競爭目前已成為中美博弈的核心之一，通過為先進製造業減免稅費等提供一系列政策支持也符合其發展戰略考量。

報道指5月初召開的國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，指出發展先進製造業集群是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要抓手。

財政收入減 難大規模減稅

不過報道亦提及，中國在前幾年已經實施了大規模的減稅降費，財政收入大幅減少。去年，稅收收入佔GDP的比例從2018年的17%降至13.8%。未來要進一步大規模減稅的政策空間或已非常有限。財政部長劉昆此前曾表示，今年財政收入的增幅不會太高。而考慮到政府性基金收入大幅下降以及地方政府債務風險，通過大規模舉債進行財政刺激的可能性亦不大。