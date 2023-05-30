快意智能伙生促局 研新型納米船底塗層

【明報專訊】快意智能（8040）的全資附屬公司遊艇主義（遠東），使用香港大學及城市大學研發的光催化納米技術，開發出清除黏附在船底及大厦冷氣冷卻系統的抽水水閘格柵的微生物之「納米光催船底防污塗層」。集團更與香港生產力促進局簽訂合作協議，開發新型納米船底塗層製備系統可行性研究項目，由生促局提供生產設備及技術配套，建立全港首條「納米粉體智能試產線」，料投資近1000萬元。
遊艇主義（遠東）顧問梁顯庭指出，塗層產品經機電工程處試用後，該處對繼續使用感到興趣。在過去近3年亦已有230艘船隻使用過有關塗層，因此已產生收入。但是由於目前他們只是經實驗室生產塗層，月均才20至30公斤。因此在預期需求增加下，他們遂和生促局合作在港設試驗生產線，冀在未來6個月投產，最終分兩期建成生產線後，將產能提升至日均50至100公斤。他們與生促局合作時亦會回饋更多數據，以便進一步研究，及商討更完善的生產技術和包裝等事宜。他們亦擬趁8月份及11月份的澳洲悉尼及阿布扎比遊艇展，向國際市場推廣有關技術。
城大能源及環境學院教授兼協理學務副校長（學術事務）梁國熙補充，全球因為船底污垢引發船隻耗油比正常多40%，涉資達百億美元計，因此觸發他們去開發新的塗層物料。新物料便利在海底吸收經折射的可見自然光，激化塗層上物料產生化學作用。