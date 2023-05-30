劉宇亮：運用黃金比例 看恒指支持位

【明報專訊】上周末，因為強勁的通脹數據提高了美聯儲進一步加息的預期，同時間提振了美元。再者美債違約的擔憂也有所放緩，因為美國國會議員表示，他們已經達成了一項「原則性」協議，避免6月將出現的債務違約，為黃金帶來了壓力，因為金價通常是作為避險資產。而目前，美聯儲利率觀測器顯示，市場定價顯示，6月份加息的可能性接近65%，這和上周看到的情况相反。
聯儲局或進一步加息，推高美元，人民幣兌美元在岸價官方在周一開出的中間價報7.0575，較上周五的7.0760，上調185點子，創2022年12月1日以來新低。人民幣持續疲弱，令港股繼續受壓。
踏入今星期港股未見止跌，連跌4日共插1127點，在5月份一共下跌了1343點約6.75%。應用黃金比例，將去年低點14,597點和今年高點22,700點進行比例計算，相應的水平為：
0.382 - 19,600點；0.5 - 18,600點；0.618 - 17,700點。0.5的回撤水平在周一的下跌已經觸及了，投資者可觀察此水平的支持力量。
板塊方面，內地多地持續高溫，中央氣象台發布高溫橙色預警，預計四川東部、重慶等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。
據了解，今次是內地自1961年以來最強的高溫熱浪事件。市場憧憬電力需求增，另外高庫存壓力下煤價顯著下行，煤炭股沽壓大，相反電力股可看俏。
Arte Capital Management助理基金經理