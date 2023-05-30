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梁天卓：與佛利民「談」育兒

【明報專訊】著名經濟學泰斗佛利民（Milton Friedman）除了本身的學術研究影響深遠外，他的兩名子女全都名成利就，兒子大衛同是一名成功的經濟學者（他在Google Scholar的被引用次數高達接近9000次，雖然不及其父，但亦十分厲害），女兒珍妮則是橋牌高手，曾多次奪得全國冠軍，2012年更被選入名人堂。

很明顯，父母良好基因是成功的因素之一，但他們後天栽培亦舉足輕重。很多父母都想知道佛利民在栽培子女上有什麼心得。雖然佛利民已經仙遊差不多20年，但科技的進步令我們可以透過人工智能向他「問米」請教一下。以下是我透過ChatGPT與佛利民的「對談」節錄。

我：你好，教授！很高興可以訪問你。

佛：請問有什麼問題我可以幫你回答。

我：你的子女都十分成功，有什麼心得嗎？

佛：作為一位經濟學家和自由市場理論的倡導者，關於子女的成功我會有以下普遍的建議和原則：1） 培養獨立思考和責任感；2）提供教育和學習機會；3）培養家庭價值觀；4）提供支持和鼓勵；5）尊重他們的選擇。讓他們追求他們真正熱愛的事物，並給予他們自由發展的空間。

早期教育培養基礎能力 影響人力資本累積

我：在眾多影響子女成長的因素當中，你認為提供教育是否最重要？

佛：我認為提供教育是影響子女成長的重要因素之一，但不一定是最重要的因素。子女成長受到多個因素的綜合影響，包括家庭環境、社會經濟背景、社交互動、情感支持和個人特質等。

我：你的同事占士．赫曼（James Heckman）的研究指學前教育對一個人的人力資本累積十分重要，換言之贏在起跑點有一定的道理。你如何看？

佛：我理解並認同占士的研究結果，即早期教育對於個人的人力資本累積至關重要。早期教育在孩子的認知、情感和社交發展方面起着重要作用。它可以提供豐富的學習經驗，培養基礎的認知能力、社交技能和情緒調節能力。這些基礎能力對於日後的學業成功和生涯發展具有重要影響。

然而，我也要強調個人自主權和市場自由。雖然早期教育的重要性被廣泛認可，但具體的政策措施和資源分配應該是基於個人和家庭的選擇，而非由政府強制規定。家長應該能夠根據自己的價值觀和資源選擇最適合的教育方式，而不是被迫接受特定的早期教育模式。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]