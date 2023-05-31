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離岸人幣曾跌穿7.1 恒指險陷技術熊 收市回穩守18500 匯豐私銀看好下半年走勢

標籤：經濟

【明報專訊】美匯指數昨一度升至近104.5，見兩個半月高位，進一步削弱人民幣匯價。離岸人民幣曾跌穿7.1算，拖低國指午後跌約1%，由年初高位跌逾兩成，跌入技術性熊市；恒指亦曾低見18,369點，距技術性熊市邊界18,160點僅209點，惟恒指午後跌勢停止，全日倒升44點。有市場人士認為，歐美銀行危機似乎受控，內地經濟亦有政府支撐，相信港股只屬技術調整，料18,000點為初步支持位。

明報記者 鄭智文

恒指全日走勢反覆，高開23點後向上，開市半小時後轉挫，中午見全日低位，最多挫181點，較1月盤中高位22,700點跌約19.1%，接近技術熊市指標跌幅20%。恒指的技術熊市界線為18,160點，惟午後有買盤趁低吸納，恒指倒升44點收市，收報18,595點。大市交投續淡，全日僅得945億元，較上日再縮14.4%。

大市交投續淡 不足千億元

人民幣持續疲弱，離岸價一度貶穿7.1算，見7.1090，在岸價亦曾逼近7.1算，拖累國指走低，昨日中午低見6189點，由今年初高位回落逾兩成，率先陷入技術性熊市。國指尾市亦倒升32點或0.5%，收報6283點。恒生科技指數則漲54點或1.5%，收報3702點。

隨大市尾段發力，重磅科網股全線反彈，京東（9618）、阿里巴巴（9988）各漲1.6%與1.3%，騰訊（0700）升約1%；美團（3690）周一捱沽後，昨日靠穩，升0.5%。百度（9888）、舜宇（2382）均升3.3%，同為升幅最大藍籌。

內銀股則逆市回吐，建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）、交行（3328）跌0.5%至0.8%，農行（1288）挫1.3%；平保（2318）則微升0.3%。

分析料技術調整 18000點有支持

港股連日反覆尋底，惟匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，內地企業盈利會跑贏多個成熟經濟體，看好內地、香港股債，偏好高增長的科技股，包括人工智能及自動化等行業，料下半年估值將再有重估。

她預料，美息即將見頂，明年更可能減息三次，全年減息共0.75厘，故認為今年下半年策略不再現金為主，建議投資者可更積極，將定存部分資金用作投資，換取更多回報。她又預期，內地經濟下半年持續復蘇，中央屆時亦會出招提振經濟。

東驥基金管理董事總經理龐寶林分析，美元強勢，除了人民幣貶值外，亦令資金流出港股，而且投資者趁企業績佳減持，導致港股跌市。但他認為，歐美銀行危機似乎沒有爆發，內地經濟又有政府做後盾，即使港股短期有機會走弱，但相信只屬技術性調整，料18,000點關口有支持。