moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

息率高企損盈利 大摩普遍降地產股目標價

【明報專訊】美資大行摩根士丹利及富瑞分別發表報告指，因應息率高企，摩根士丹利普遍下調地產股目標價，當中對新世界發展（0017）的目標價劈幅最大，較原來目標價再降12.5%，降至只有21元。不過，該行與富瑞均不若而同，看好零售物業為主的地產股。

看好主打零售物業地產股

摩根士丹利在一眾地產股中，只將持有海港城收租物業為主的九龍倉置業（1997）的目標價調高8.2%，提高至40元，並維持對太古地產（1972）及信和置業（0083）的目標不變，分別維持在21元及10.5元，其餘地產股的目標價皆見下調。當中在新世界之外，目標價劈幅次之的嘉里建設（0683），調降幅度也達12%；調降幅度最細的為新地，只有不足1%（見表）。

該行指，息口高企，致地產股的利息開支增加，並影響到每股派息，對高負債的發展商影響尤其大。在地產股中，其繼續喜好零售收租股，並轉而看好寫字樓收租股多於住宅發展商。1個月銀行同業拆息到5月23日已升抵4.6厘，較2月份時2.1厘為高，期間已經影響到高負債的地產股表現走低。融資成本每上調100點子，將令高負債的新世界、恒地、九置及嘉里建設今年的盈利會比去年跌7%至32%。另在預期今年零售增長23%下，該行對零售物業收租股看高一線。

富瑞則稱，最近地產股受壓，與息口上升、預期4月份零售銷售下調，及內地消費者情緒比預期為弱有關。在短期面對逆市時，該行指，零售類地產股出現短期下跌之時，正好提供入市低吸的機會。該行認為，在當前市况波動下，領展（0823）股息率達5至6厘時，可為長線投資者提供吸引的回報。