moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

金管局貼現窗投放38億 逾兩年高

【明報專訊】本港銀行體系總結餘跌至約400億元水平，收緊港元銀行間流動性，金管局數據顯示，周一（29日）銀行體系向金管局貼現窗拆借37.65億元，為2021年1月初以來最高，撇除年結和季結因素，則為2020年3月以來最高，當時銀行體系總結餘亦僅有540億元。周一貼現窗利率較同日隔夜拆息高1.22厘，有銀行仍向金管局拆借，分析指近日有大型銀行亦拆入資金，有銀行或用盡了貸款額度，未能在市場拆借而要向金管局拆入資金。

現息率5.5厘 遠較隔夜息高

金管局傍晚公布，昨日（30日）並沒有拆借紀錄。昨日隔夜港元拆息跌2.27點子（1厘等於100點子）至4.207厘，1個月拆息則升5.08點子至4.504厘。截至晚上8時半，港匯跌39點子（1元等於1萬點子）報7.832。

貼現窗為金管局為銀行提供短期流動資金的工具，銀行日終結算時若發現流動資金不足，可於傍晚以外匯基金票據或債券抵押，向金管局拆入隔夜港元流動資金進行銀行同業結算。貼現率以美國聯邦基金利率目標區間下限加0.5厘，或隔夜與1個月港元拆息5日移動平均數之平均值計算，以較高者為準，現為5.5厘，絕大多數情况下高於隔夜拆息利息。加上銀行擔心一旦動用會被金管局查問是否流動性不足，因此甚少動用貼現窗，年初至今僅拆借7次。

分析料一次性事件 未見異常

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，目前銀行體系總結餘下跌、美國6月有再加息的可能，加上半年結需求臨近和中資股派息，令銀行流動性緊張，有大型銀行也在市場拆入資金。他認為周一拆借金額不大，或有個別小銀行用盡其拆借額度，或銀行評級本身較低，不能用市場息率拆入資金，因而向金管局拆借。瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰認為，周一在貼現窗拆借，或與當日美國假期市場清淡有關，對貼現窗需求急升或是一次性，不見整體流動性有異常。