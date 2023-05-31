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惠譽：內地二手樓降溫 購房信心弱

標籤：經濟

【明報專訊】中國樓市一手銷售4至5月持續冷卻，二手樓市亦有降溫趨勢，再次引發市場擔憂。國際評級機構惠譽指出，中國二手住房市場自4月以來持續降溫，待售房源數量減少、報價下調且成交量萎縮，繼2023年第一季度的強勁反彈後，此輪二手住房市場增長放緩表明，不明朗的經濟前景和疲弱的就業狀况導致購房者信心薄弱。

料短期難重振旗鼓

惠譽指出，2023年第一季度二手住房市場成交量和掛牌價反彈，是由於此前出行受限和大規模感染期間積累的需求得到釋放，且中國取消防疫管控並重啟經濟後，市場對經濟前景持樂觀態度。

然而，4月二手住房市場復蘇勢頭減弱，且短期內可能無法重振旗鼓，因為累積的需求已消化，且實際經濟復蘇不及預期打擊了購房者信心。

惠譽指出，4月平均掛牌價下調，可能是因為購房者選擇觀望等待，而改善型購房者為加速交易進程降價出售現有住房。掛牌房源數量亦有所減少，表明許多業主在當前價格承壓情况下推遲出售住房，這或將繼續拖累成交量。惠譽的研究表明，由於供應過剩和人口外流，低線城市的房市復蘇或將慢於高線城市。同時，大戶型的價格更加堅挺，這表明改善型住房需求強勁，能夠滿足改善型住房需求的房企將從該趨勢中受益。

二手住房市場情緒通常被視為整體房地產行業的晴雨表，並且二手住房在房屋交易總量中佔比較高，對新房價格影響很大。