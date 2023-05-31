摩通：濠賭股恢復派息言之尚早

料明年才落實恢復派息

摩通分析員DS Kim指出，即使不排除有博彩企業有機會恢復派發今年度的中期息，但仍偏向認為，個別現金充足的公司要至2024年，才落實恢復派發2023年度股息，對此保持審慎樂觀態度。

花旗在本周一，與金沙中國（1928）、永利澳門（1128）、美高梅中國（2282）、澳門博彩（0880）及新濠博亞（美：MLCO）的管理層會面後表報告，指了解到業界的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）正持續復蘇，以濠賭股現價，兩年預計企業價值相對EBITDA只有9倍，看好濠賭股。

報告引述永利澳門透露，公司廳的生意已經較2019年疫情前倍增。澳博方面則表示，上葡京的業務提升速度較慢，則與非博彩項目如酒店勞工短缺有關，但經過一段時間Palazzo Versace開業，酒店房間數目已由原來的500間倍增至1000間，4月份到訪人流已較1月倍增至日均7000人。該行指出，現有估值正好向投資者提供經改善的進場位，並重申看好濠賭股。濠賭股昨日普遍上升，當中美高梅股價按年升3.25%，升幅最大。

4月酒店入住率達八成

另外，澳門統計暨普查局周一公布的資料顯示，今年4月澳門酒店客房平均入住率按年升50個百分點，至79.8%，進一步向好。當中三星級和二星級酒店的客房平均入住率分別達86.1%及85.9%，高達八成以上。