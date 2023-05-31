虛產規管被指保守 梁鳳儀：可成榜樣

保障公眾資產原則不變

梁鳳儀指出，若交易平台想從證監會取得牌照，首先要做好投資者保障，過去使不少公司轉赴新加坡等地發展。直到FTX爆煲後，不少人明白保障可免使投資者受害。

阮國恒補充，當公布原則時，監管機構要十分清晰，然而公眾往往希望一切變得方便；但到問題出現時，公眾又會怪責政府監管不足，認為要從中平衡十分困難，「你總不能叫他們不要哭。」梁鳳儀指出，基本原則是投資者保障，有很多事情需要平衡，當中有些東西可變，有些不可變，而保障公眾資產的原則便不宜變。

稱內地是港競爭力所在

她提到，香港優勢是與內地的聯繫，但內地與外界仍有很多不同，故香港仍有很多事情去做，將雙方連結。她認為今年與過往不同，開始展露機會，故須打「進攻牌」，又稱內地繼續是香港的競爭力所在，尤其內地樂意開放，希望繼續用互聯互通，推出不同產品及做到國際化。被問到香港如何維持國際金融中心地位，梁鳳儀表示，過去疫情等事情令香港面臨人才及資金外流，反而能迫使自己要努力設法解決問題，又提到金管局也有努力爭取人才回來，並接觸世界各地的人，告訴大家情况，相信目前是大家同時向外接觸，並將實事做好。