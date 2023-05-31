TVB開股東會前夕 股價抽高8.5%

大聯盟發文籲4動議投反對票

TVB股東會於今天表決前夕，「大聯盟」繼續在社交媒體上發文，表明會派員到TVB的股東會上，向董事會提出質詢。其提問主要圍繞廣東省落地業務的所有管理權、埋堆堆的營運、財務狀况，以及黎瑞剛曾經提出的南沙數碼製作中心等問題，展開質詢。

「大聯盟」委任的顧問公司在回覆股東的電郵查詢時呼籲，股東對省覽財務報表、重選退任非執行董事黎瑞剛及獨立非執行董事方和等4項動議投反對票。其更提醒股東，一旦股東對省覽財務報表等首項動議投反對票，TVB有機會面臨停牌，但若要啟動對有問題的交易作全面調查，有需要行此一步。另若然股東落實反對黎、方重任，他們將來會較易召開特別股東大會，提出新的接任董事名單。

另投票顧問Glass Lewis發表報告，建議機構股東除了就延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限投反對票之外，餘皆投贊成票。該行強調，其反對該項動議的理由，主要是考慮到有關建議不符股東利益，並認為重選黎、方，未致構成重大股東關注事項。在召開股東大會前，TVB股價昨抽高8.5%，收報5.13元，成交股數更連續兩天拾級上升，昨多達373.7萬股。