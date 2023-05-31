保泰人壽去年經常收入倍增

料兩三年內收支平衡

保泰去年自願醫保保費收入為8000萬元，今年有望增至1億元，保單數目增至兩萬張，而團體醫保產品去年保費收入則有超過1倍增長。去年本港保險直接銷售渠道（即網上及其他渠道等）銷售比率為8.5%，相對4年前為2.9%。顏耀輝認為客戶在疫情時習慣改變，在疫後不易改回頭，以外國市場作參考，認為網上渠道佔比日後可增至兩成至三成。

以保單計算，保泰去年在直銷渠道市佔率的三成，去年第四季則有四成，雖然不少同業將簡單人壽和醫療保險放上網上銷售，不過，顏耀輝稱，作為初創企業，他們不斷更新產品，提供更佳網上客戶體驗，相信可以保持優勢。他們會繼續通過消費者教育，增強市民對虛擬保險的信心，相信本港業務還有不少增長的空間。