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植田和男稱維持超寬鬆 日圓半年低位徘徊

【明報專訊】日本央行行長植田和男昨向國會強調，日本經濟距離可持續實現2%通脹目標仍有一段距離，央行將耐心維持超級寬鬆貨幣政策，繼續長期的政府債券購買操作，淡化市場對央行短期內政策改變的預期。日圓兌每美元昨在140左右的半年低位徘徊；每百日圓兌港元5.58算。

植田預計，通脹率將在本財年中期放緩至2%以下。他補充，此後通脹可能會反彈，但前景存在很大不確定性。日本通脹目前有一些積極的迹象，包括今年的工資談判可望為上班族顯著提升薪資，或有助於擺脫消費者的通縮心態。

日本昨公布的4月失業率降至2.6%，低於經濟學家預期的2.7%。失業人數較3月減少約15萬人，是3個月來首次下降，反映勞動力市場進一步收緊，可望推動工資增長，為日本央行實現可持續的通脹目標提供支持。東京5月剔除生鮮食品及能源項目的核心CPI，按年升幅達3.9％，創1982年4月泡沫經濟時期以來最高水平，反映通脹壓力高企。不過日本央行此前預計，在截至明年3月底的財年，日本核心CPI將回落至1.8％，預示寬鬆政策仍需維持。不過彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預期，日本央行將會為2024年下半年改革現行刺激政策做準備。

日本商業房產獲外資流入

在歐美利率上升的背景下，以低利率借入日圓、投資於日本商業房地產的海外資金流入。仲量聯行針對全球辦公室、酒店及物流設施等進行的調查顯示，今年1至3月日本本土的房地產投資額中，海外投資者的投資額約為去年同期的兩倍，達到20億美元，佔總投資額三成。日本國內投資者的房地產投資額則按年增長31%至68億美元。

仲量聯行的全球城市房地產投資額顯示，今年1至3月日本東京圈（東京都、神奈川、千葉、埼玉各縣）的投資額按年增長26%至48億美元，位居全球第2，較2022年同期排名14顯著攀升。至於排名第一的美國洛杉磯，投資額為57億美元。

日股屢創新高之際，美銀上調對日股的年底預測，預期東證指數今年底將升至2300點，較目前水平仍有6.5%水位，最高可望升至2400點。美銀亦估計，日經指數在年底前可望站上32,500點，最多可望升至33,500點。該指數昨收報31,328.16點，是1990年7月以來高位。

（綜合報道）

[國際金融]