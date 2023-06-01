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許濤：TVB已更換57%高管

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）近年長期虧損兼無息派，有小股東昨出席股東會詢問有關問題。主席許濤回應稱，自己也是股東，也希望公司盡快恢復派息，董事局會考慮財務、發展及回報後，在最大化股東利益前提下，處理派息事宜，並冀電商業務虧損降低。

近年TVB着力開發內地市場，許濤指TVB會在香港發展，並延伸到大灣區。至於現行有關翡翠台與明珠台的廣告在廣東省落地安排，將於6月底到期，相對目前收取固定費用模式而言，公司正與當局商討新的營運模式，料會有過渡期。去年內地業務佔營收逾20%，他預料內地業務比重還將增加。

稱希望盡快恢復派息

此前TVB聯同淘寶搞直播帶貨，許濤稱，將加入TVB的IP及內容作為消費場境，最新一場將在6月18日，安排在香港的TVB廠間直播。。至於香港的電商方面，則會在商品及營銷上協同發展。在內地與本港恢復通關後，他們正注重成本控制及提升商品毛利率，相信電商業務的虧損會有所降低。集團已經推動改革方案並更換57%高管，新加入團隊有五成至六成為年輕族群，冀助公司獲得能力去把握機遇，甚至面對挑戰。

總經理（商業營運）蕭世和表示，今年1至4月份的電視廣告錄得雙位數增長，亦有些客戶回流，當中包括奶粉、冷氣機品牌，並預期其他廣告客戶陸續在第三、第四季出現。在電視加數碼平台廣告產品方面，初步獲正面市場的反應，下個月會推出優化的版本，預料將於下半年作推廣。