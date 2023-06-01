被拒入場 小股東大聯盟代表報警

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨午在將軍澳電視廣播城舉行股東周年大會，「大台小股東大聯盟」代表周藝強因被過戶處中央證券登記質疑其填報資料與股東名冊資料不符，被拒入場。他後來召警察到場跟進亦不得要領，並揚言擬進一步投訴TVB及過戶處。
周藝強說，會待投票結果再披露他們擬提出委任的5名董事名單，據稱包括與他一同合作發展傳奇影業的童煒晉。據TVB的投票結果顯示，雖然重選黎瑞剛、方和的議案分別獲出席股東37.95%及29.37%反對票，另延長暫停辦理過戶日數亦獲37.87%反對票，全部議案獲通過。今次周藝強是經陳姓股東安排股東委託投票書入場，並謂該小股東最近和他們聯絡並擬加入他們陣營。他更一併將另兩名經陳氏授權進場的股東代表全部填同一香港地址，並提交過戶處登記，最終授權人數既超過兩人上限，過戶處又質疑其填報資料與原股東提供資料不符。
在會場內有小股東提問關於董事會對「大聯盟」的意見時，TVB主席許濤表示：「公司非常重視股東意見，一直聽取具建設性批評及意見，並多渠道聽意見。但是有群組並無主動接觸和溝通，甚至無法確定成員身分、是否股東、持股及動機。」
TVB更發稿指出：「我方無法驗證該授權委託表格，原因是表格上填寫的信息與股東名冊上的資料不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。」