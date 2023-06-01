被拒入場 小股東大聯盟代表報警

過戶處質疑資料與名冊不符

周藝強說，會待投票結果再披露他們擬提出委任的5名董事名單，據稱包括與他一同合作發展傳奇影業的童煒晉。據TVB的投票結果顯示，雖然重選黎瑞剛、方和的議案分別獲出席股東37.95%及29.37%反對票，另延長暫停辦理過戶日數亦獲37.87%反對票，全部議案獲通過。今次周藝強是經陳姓股東安排股東委託投票書入場，並謂該小股東最近和他們聯絡並擬加入他們陣營。他更一併將另兩名經陳氏授權進場的股東代表全部填同一香港地址，並提交過戶處登記，最終授權人數既超過兩人上限，過戶處又質疑其填報資料與原股東提供資料不符。

在會場內有小股東提問關於董事會對「大聯盟」的意見時，TVB主席許濤表示：「公司非常重視股東意見，一直聽取具建設性批評及意見，並多渠道聽意見。但是有群組並無主動接觸和溝通，甚至無法確定成員身分、是否股東、持股及動機。」

TVB更發稿指出：「我方無法驗證該授權委託表格，原因是表格上填寫的信息與股東名冊上的資料不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。」