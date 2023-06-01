moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新盤市場 連續3個月破千宗成交

【明報專訊】市場聚焦新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期即將開售之際，綜合市場資訊，5月全月新盤銷情錄約1130宗，除較4月錄約1020宗上升一成外，亦帶動今年首5個月整體一手銷售量增至約5690宗，相對去年同期、即第五波疫情大爆發時僅錄約3485宗，按年增加約63%。

昨日是5月最後一天，但不乏市區分層豪宅大額成交；華潤置地（海外）及保利（0119） 合作的啟德跑道區澐璟，售出第8座15樓A室、實用面積1525方呎3房戶，成交價5196.01萬元（連車位），實呎3.4萬元；澐璟去年底推出至今累沽93伙，吸金近46億元。

首5個月共5690宗 按年增六成

新地等發展的西環KENNEDY 38，昨日連沽2伙、吸金逾3335萬元，其中33樓B室，為實用面積566方呎2房連書房間隔、連平台和天台特色戶，作價2433.8萬元、實呎4.3萬元，呎價料創項目新高；另32樓實用面積292方G室1房戶，以902.16萬元售出、實呎3.08萬元。至於同系屯門NOVO LAND第2A期，新地代理總經理陳漢麟表示，最快周末加推，明起正式收票。

至於會德豐藍田KOKO MARE，昨新一輪推售98伙，全日售出14伙2房戶，成交價782萬至1019萬元，平均實呎1.96萬元；項目4月推出至今累售206伙、套現逾17億元。

另一市區焦點大盤、華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海，5月底推出今累沽51伙，套現7.2億元後，部署短期加推單位。華懋銷售總監封海倫表示，項目最新售出單位為第2B座5樓B室，實用面積525方呎2房戶，成交價1356.14萬元、實呎2.58萬元。中原九龍董事劉瑛琳稱，九龍一手新盤持續受追捧，據中原研究部資料顯示，九龍一手私宅買賣合約登記4月份錄得687宗、涉成交金額100.6億元（具體反映3月成交市况），按月分別升6%和9%。