梁劉柔芬家族逾2億首置購富匯豪庭相連戶

【明報專訊】二手豪宅交投活躍，本地家族再度入市，其中已持有中半山富匯豪庭的前立法會議員及港區人大代表梁劉柔芬家族，新近再以逾2億元增購屋苑一對相連單位，令所持單位增至6伙。
資料顯示，早前以2.03億元易手的富匯豪庭2座中層一對相連單位，買家分別以梁麒繕（LEUNG KEI SIN JEFFREY）及林振宇（LIN JAMES C）作登記，前者為劉柔芬及其丈夫梁孔德兒子，後者則為二人女婿，而二人今次入市，均只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。梁麒繕所購之單位，為富匯豪庭2座中層B室，實用1805方呎，作價9800萬元，實呎54,294元，而林振宇所購單位為同層A室，實用1933方呎，作價1.05億元，實呎54,320元。上述兩伙原業主為香港意得集團董事局主席高佩璇，2007年約9071萬元購入，帳面獲利約1.12億元或1.24倍。
值得一提，梁劉柔芬及梁孔德在富匯豪庭持有多個單位，二人於2020年就以2.15億元購入同座一對面積相同的高層相連戶，而早在2007年，二人亦以公司名義斥8768萬元購入同屋苑兩單位，即該家族目前在富匯豪庭持有至少6伙。
此外，大型屋苑二手交投雖然未見暢旺，但個別做價續升，其中將軍澳中心一個實用438方呎的8座低層B室2房戶，原由收租客上周以660萬元售出，業主有感售價太低，決定賠訂重售，以705萬元重新售出，較原先賣價高出45萬元或7%，最新實呎回升至16,096元，而扣除業主向買家賠訂及佣金等開支，仍較原先多賺約12萬元。原業主2008年6月242萬元金融海嘯前購入，持貨約15年，物業帳面升值463萬元或逾1.9倍。
另將軍澳日出康城首都，有單位拆除主力牆鬧得滿城風雨後，錄得首宗成交。美聯分行高級分區營業經理劉世華表示，首都3座低層右翼B室，實用519方呎，2房間隔，屬移民盤，以660萬元易手，實呎12,717元，較市價低約6%。原業主於2008年3月以385.2萬元一手購入，持貨超過15年，帳面獲利274.8萬元或逾71%。