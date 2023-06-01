梁劉柔芬家族逾2億首置購富匯豪庭相連戶

呎價5.4萬 兒子女婿名義入市

資料顯示，早前以2.03億元易手的富匯豪庭2座中層一對相連單位，買家分別以梁麒繕（LEUNG KEI SIN JEFFREY）及林振宇（LIN JAMES C）作登記，前者為劉柔芬及其丈夫梁孔德兒子，後者則為二人女婿，而二人今次入市，均只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。梁麒繕所購之單位，為富匯豪庭2座中層B室，實用1805方呎，作價9800萬元，實呎54,294元，而林振宇所購單位為同層A室，實用1933方呎，作價1.05億元，實呎54,320元。上述兩伙原業主為香港意得集團董事局主席高佩璇，2007年約9071萬元購入，帳面獲利約1.12億元或1.24倍。

值得一提，梁劉柔芬及梁孔德在富匯豪庭持有多個單位，二人於2020年就以2.15億元購入同座一對面積相同的高層相連戶，而早在2007年，二人亦以公司名義斥8768萬元購入同屋苑兩單位，即該家族目前在富匯豪庭持有至少6伙。

業主賠訂重售將中 一周賣貴7%

此外，大型屋苑二手交投雖然未見暢旺，但個別做價續升，其中將軍澳中心一個實用438方呎的8座低層B室2房戶，原由收租客上周以660萬元售出，業主有感售價太低，決定賠訂重售，以705萬元重新售出，較原先賣價高出45萬元或7%，最新實呎回升至16,096元，而扣除業主向買家賠訂及佣金等開支，仍較原先多賺約12萬元。原業主2008年6月242萬元金融海嘯前購入，持貨約15年，物業帳面升值463萬元或逾1.9倍。

首都移民盤660萬沽 低市價6%

另將軍澳日出康城首都，有單位拆除主力牆鬧得滿城風雨後，錄得首宗成交。美聯分行高級分區營業經理劉世華表示，首都3座低層右翼B室，實用519方呎，2房間隔，屬移民盤，以660萬元易手，實呎12,717元，較市價低約6%。原業主於2008年3月以385.2萬元一手購入，持貨超過15年，帳面獲利274.8萬元或逾71%。