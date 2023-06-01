領展全年分派跌一成 股價曾挫6% 港出租率重上99% 租金有上調空間

明報記者 方楚茵

受香港市場表現改善及授予租戶的租金寬減減少，領展收益按年增5.4%至122.34億元，物業收入淨額增4.8%至91.98億元，但部分增長因期間內地疫情限制措施導致表現疲弱所抵消。

領展收益按年增5.4%至122億

談到領展在香港與內地全面通關後的市場看法時，行政總裁王國龍指出，之前受疫情影響難以加租，故調整策略優先維持出租率，但目前本港出租率已回至歷史高位99%，全年香港續租租金亦有單位數增長，加上停車場的租金收入亦增長得非常好，對未來感到樂觀。

由於部分租約在疫情期間簽訂，相信未來一至兩年續約時尚有上調空間，為領展帶來持續正面影響。領展業績的分析員簡報資料顯示，除超市外本港零售各環節租戶的租金佔成本比例過去兩年持續下降（見圖），亦反映租金有上調空間。

在加息周期下，領展的財務成本急增74.5%至17.54億元，而公司早前為鋪路還債，已首次「五供一」籌188億元，而供股後領展去年淨負債比率按年跌2.9個百分點至17.8%，公司又強調未來12個月無再融資需要。領展財務總監黃國祥則指，領展去年的平均借貸成本為3%。

淨負債比率按年跌2.9個百分點

談到供股後的資金運用或資產處置，王國龍表示，領展過去一年做了許多收購，會繼續留意。但除了是一些不良資產或有問題資產，一般賣家未調整意向價，買賣雙方意向差價拉闊，雖然明白股東或會問「畀咗啲錢供股，是否要加快投（資）」，「但我們會睇適當價錢先投，這段時間放銀行收息都不少，所以搵投資項目要拎更好回報亦不易。」

「有耐性一定搵到好項目」

王國龍又多次強調，領展現時收購會更嚴謹，因對前景未必太樂觀，做完供股後領展的資產負債表非常好，隨時可以做收購，但不可以亂用資金令到資產負債表受到影響，「有耐性一定搵到好項目」，又深信利息只會「higher for longer（高利率持續更久）」。至於「領展3.0」的策略進展，他則指已有數個不同方向及項目準備中，但未到成熟時間拿出來講。