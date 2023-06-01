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貿發局擴T-box計劃 助中小企行ESG

【明報專訊】貿發局昨宣布擴展「T-box升級轉型計劃」（下稱T-box），設立新支援隊伍協助港商實踐「環境保護、社會責任及企業管治」（ESG）。貿發局亦將伙商界環保協會及鄧白氏等多家機構，為港商提供一系列免費支援包括商務諮詢、市場資訊、工作坊，以及ESG註冊服務折扣優惠等。預計首年將舉辦逾100場免費商務諮詢，年內以為500家中小企提供服務為目標。

目標為500家中小企提供服務

貿發局於2020年4月推出「T-box升級轉型計劃」，協助港商提升競爭力，計劃將擴展到ESG層面，設立新支援隊伍協助港商實踐ESG。而是次計劃將加強對中小企於ESG業務的支持。鄧白氏將會為T-box會員以優惠價為中小企提供ESG註冊服務。企業按要求完成問卷後獲得ESG標章，展示該企業致力於ESG信息披露和倡議，亦有助提升商譽。鄧白氏香港地區ESG解決方案及企業培訓業務負責任人麥靄琳表示，為了遵守ESG承諾，現時不少跨國企業在採購產品時，均提升了對供應商的要求。

香港貿發局副總裁劉會平表示，希望此計劃能夠成為港商ESG轉型的最強後盾，鼓勵更多中小企付諸行動，善用創新環保方案節能減排、實現可持續發展的目標，並肩負社會責任，提升企業管治。

商界環保協會行政總裁吳家穎指出，中小企角色通常為供應鏈上遊，亦是大企業伙伴的重要一部分，面對氣候變化的嚴峻挑戰，各行各業應坐言起行。

明報記者